«Мэр я или не мэр?» Вспоминаем, какими цитатами удивлял новосибирцев Анатолий Локоть в 2022 году

31 декабря — самое время подводить итоги. И вспоминать всё важное (и не очень), что произошло за год. Поэтому редакция НГС решила собрать
Первое место. «Я — мэр и покупки могу делать только вечером»
В конце марта глава города с чиновниками и журналистами посетил три торговых точки. Он выяснял, достаточно ли в магазинах продуктов и какие на них цены. Этот вопрос Анатолий Локоть задал управляющему магазином:
— Я — мэр этого города и покупки могу делать только вечером. Почему у вас только одна пачка сахара?
Подробности можно прочитать в репортаже Стаса Соколова.
Второе место. «Я не ходил как на экскурсию в IKEA»
В июне Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, как относится к уходу из города магазина IKEA. По словам мэра, для сети можно найти отечественную замену.
— Я не отношу себя к посетителям, я не ходил как на экскурсию в IKEA. У меня были рабочие поездки в свое время. Приняли решение уйти — пусть уходят. У нас появились другие сети, которые будут работать так же интенсивно, думаю, они заместят на рынке эту компанию, — заявил глава города.
Третье место. «Зашейте рот»
В сентябре журналисты заметили, что Анатолий Локоть похудел. Тогда в мэра спросили, как он держит себя в форме.
— Это специальная тема. Я вспоминаю всегда, когда мне задают этот вопрос, ответ Майи Плисецкой: «Зашейте рот».
Четвертое место. Без лишних слов
В некоторых ситуациях можно обойтись и без слов. Например, когда речь идет о продлении линии метро в Новосибирске. Когда в конце ноября житель города спросил у Анатолий Локтя, дойдет ли метро до площади Кирова, глава города засмеялся.
Но потом мэр всё же ответил на вопрос:
— До площади Кирова. Пока такого проекта нет, я прямо скажу. Есть перспективные станции у нас развития метрополитена. Прежде всего, нам надо достроить Дзержинскую линию, затем перспектива — развитие, удлинение Ленинской линии. Если не до Чистой Слободы, то за площадь Станиславского. Такие планы существуют. Существует перспективная Кировская линия, она параллельна Оби, но это вопрос отдаленного будущего.
Пятое место. «Я — не мэр. Я — самый главный Дед Мороз в Новосибирске»
В декабре в Новосибирск приехали дети из Беловодского района. Для них подготовили праздничную новогоднюю программу. Также перед ними, на открытии съезда Дедов Морозов, выступил Анатолий Локоть.
— Дорогие ребята, здравствуйте. На самом деле здесь ошибка. Я — не мэр. Я — самый главный Дед Мороз в городе Новосибирске. У меня есть все атрибуты Деда Мороза. Вот красная шапка, вот волшебные совершенно рукавички. И почему я — самый главный Дед Мороз? Потому что в этом году Новосибирск — новогодняя столица России. И поэтому сюда к нам съехались все Деды Морозы со всей России.