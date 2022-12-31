«Мэр я или не мэр?» Вспоминаем, какими цитатами удивлял новосибирцев Анатолий Локоть в 2022 году

— Я — мэр этого города и покупки могу делать только вечером. Почему у вас только одна пачка сахара?



Подробности можно прочитать в репортаже Стаса Соколова.



Второе место. «Я не ходил как на экскурсию в IKEA»

В июне Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, как относится к уходу из города магазина IKEA. По словам мэра, для сети можно найти отечественную замену.