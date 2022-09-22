Мэр посоветовал новосибирцам «зашить рот» — Анатолий Локоть раскрыл секрет своего похудения
Он привел цитату Майи Плесецкой
Мэр Новосибирска раскрыл секрет своего похудения. То, что Анатолий Локоть похудел, заметил один из жителей во время прямого эфира на «ОТС».
— Анатолий Евгеньевич, вы похудели. Занимаетесь спортом? Как вам удается держать себя в форме? — спросили мэра во время прямого эфира.
Анатолий Локоть посмеялся, но все-таки поделился своим секретом:
— Это специальная тема. Я вспоминаю всегда, когда мне задают этот вопрос, ответ Майи Плесецкой: «Зашейте рот».
Сегодня мэр отвечал на вопросы новосибирцев. Что он рассказал о продлении Красного проспекта до Родников, пешеходной улицы Ленина и развязке на Матвеевке. Расшифровку эфира можно почитать здесь.