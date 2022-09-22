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Мэр посоветовал новосибирцам «зашить рот» — Анатолий Локоть раскрыл секрет своего похудения

Он привел цитату Майи Плесецкой

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Анатолий Локоть посмеялся, но все-таки поделился своим секретом

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Мэр Новосибирска раскрыл секрет своего похудения. То, что Анатолий Локоть похудел, заметил один из жителей во время прямого эфира на «ОТС».

— Анатолий Евгеньевич, вы похудели. Занимаетесь спортом? Как вам удается держать себя в форме? — спросили мэра во время прямого эфира.

Анатолий Локоть посмеялся, но все-таки поделился своим секретом:

— Это специальная тема. Я вспоминаю всегда, когда мне задают этот вопрос, ответ Майи Плесецкой: «Зашейте рот».

Сегодня мэр отвечал на вопросы новосибирцев. Что он рассказал о продлении Красного проспекта до Родников, пешеходной улицы Ленина и развязке на Матвеевке. Расшифровку эфира можно почитать здесь.

Анатолий ЛокотьМэрПохудение
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