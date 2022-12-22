«Здесь ошибка. Я — не мэр». Угадайте, кем назвал себя Анатолий Локоть

А вот как на самом деле звучала цитата Анатолия Локтя:

— Дорогие ребята, здравствуйте. На самом деле, здесь ошибка. Я — не мэр. Я — самый главный Дед Мороз в городе Новосибирске. У меня есть все атрибуты Деда Мороза. Вот красная шапка, вот волшебные совершенно рукавички. И почему я — самый главный Дед Мороз? Потому что в этом году Новосибирск — Новогодняя столица России. И поэтому сюда к нам съехались все Деды Морозы со всей России.