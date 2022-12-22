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«Здесь ошибка. Я — не мэр». Угадайте, кем назвал себя Анатолий Локоть

Глава города выступил на сцене концертного зала имени Маяковского

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Мэр выступил с неожиданной речью

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Сегодня, 22 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил в концертном комплексе имени Владимира Маяковского. Со сцены глава города сказал, что он — не мэр. Угадаете, кем он себя назвал?

А вот как на самом деле звучала цитата Анатолия Локтя:

— Дорогие ребята, здравствуйте. На самом деле, здесь ошибка. Я — не мэр. Я — самый главный Дед Мороз в городе Новосибирске. У меня есть все атрибуты Деда Мороза. Вот красная шапка, вот волшебные совершенно рукавички. И почему я — самый главный Дед Мороз? Потому что в этом году Новосибирск — Новогодняя столица России. И поэтому сюда к нам съехались все Деды Морозы со всей России.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Александр Ощепков

Анатолий Локоть поприветствовал детей, которые приехали в Новосибирск из Беловодского района ЛНР, а потом поздравил их с приближающимся праздником:

— Новогодний праздник — это всегда чудеса, что-то особенное. И мы постарались построить программу для вас, чтобы вы почувствовали чудеса, и почувствовали, какой удивительный город — Новосибирск! Вы пройдете по Красному проспекту с Дедами Морозами, посмотрите, насколько красивы улицы, как они освещены, какая замечательная елка у нас, замечательная пешеходная зона на улице Ленина, как украшен театр. Нам хотелось, чтобы дни, которые вы проведете в Новосибирске, были для вас интересными, наполненными смыслом, чтобы вы завели новых друзей. А сибиряки умеют дружить, мы любим гостей, мы умеем дружить и хранить эту дружбу. Я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом!

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что дети из Беловодского района пробудут в Новосибирске с 21 по 26 декабря. Для них подготовили праздничную программу. Дети посетят Всероссийский съезд Дедов Морозов, экскурсии по городу, Академгородок, дельфинарий, краеведческий музей и оперный театр.

В конце ноября Анатолий Локоть отвечал на вопросы жителей Новосибирска. Один из горожан спросил, когда появится метро до площади Кирова. Мэр засмеялся, но после серьезно ответил. Это попало на видео.

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