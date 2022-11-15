100 детей из ЛНР привезут в Новосибирск перед Новым годом — что они будут делать

В Новосибирск на празднование Нового года приедут 100 детей из Луганской Народной Республики. Для них проведут экскурсии и другие мероприятия.



Об этом рассказала 15 ноября во время аппаратного совещания вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова:



— В рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица» планируется приезд детей из Беловодского района ЛНР. Нашими коллегами из ЛНР совместно с Министерством образования Новосибирской области формируется группа участников из 100 человек. Это должны быть дети с 9 до 13 лет.

