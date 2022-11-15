100 детей из ЛНР привезут в Новосибирск перед Новым годом — что они будут делать

В Новосибирск на празднование Нового года приедут 100 детей из Луганской Народной Республики. Для них проведут экскурсии и другие мероприятия.
Об этом рассказала 15 ноября во время аппаратного совещания вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова:
— В рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица» планируется приезд детей из Беловодского района ЛНР. Нашими коллегами из ЛНР совместно с Министерством образования Новосибирской области формируется группа участников из 100 человек. Это должны быть дети с 9 до 13 лет.
По словам вице-мэра, выезд детей запланирован на
— У нас подготовлена ежедневная программа, включающая в себя посещение мероприятий, которые запланированы в рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица». Ребята посетят Всероссийский съезд Дедов Морозов, экскурсии по городу, Академгородок, дельфинарий, краеведческий музей. Мы уже закупили билеты в наш оперный театр на открытие «Новогодней столицы», в том числе будет представление «Щелкунчик», — добавила Анна Терешкова.
Дети будут находиться в Новосибирске с 21 по 26 декабря.
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