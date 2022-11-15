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Спецоперация на Украине

100 детей из ЛНР привезут в Новосибирск перед Новым годом — что они будут делать

Вице-мэр рассказала о программе празднования для школьников

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Детей из ЛНР сводят в оперный театр

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В Новосибирск на празднование Нового года приедут 100 детей из Луганской Народной Республики. Для них проведут экскурсии и другие мероприятия.

Об этом рассказала 15 ноября во время аппаратного совещания вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова:

— В рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица» планируется приезд детей из Беловодского района ЛНР. Нашими коллегами из ЛНР совместно с Министерством образования Новосибирской области формируется группа участников из 100 человек. Это должны быть дети с 9 до 13 лет.

По словам вице-мэра, выезд детей запланирован на 17 декабря. Сначала их вместе с 10 сопровождающими довезут на автобусах до Ростова-на-Дону. Оттуда они поедут в Новосибирск на поезде. В городе детей поселят в гостинице.

— У нас подготовлена ежедневная программа, включающая в себя посещение мероприятий, которые запланированы в рамках проекта «Новосибирск — Новогодняя столица». Ребята посетят Всероссийский съезд Дедов Морозов, экскурсии по городу, Академгородок, дельфинарий, краеведческий музей. Мы уже закупили билеты в наш оперный театр на открытие «Новогодней столицы», в том числе будет представление «Щелкунчик», — добавила Анна Терешкова.

Дети будут находиться в Новосибирске с 21 по 26 декабря.

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В середине октября в Новосибирскую область прибыли дети из ЛНР, которые остались без родителей. Они будут жить в приемных семьях. НГС рассказывал о сибирячке, воспитывающей двух приемных детей из Луганска. Читайте подробности в репортаже.

ЛНРНовый годНовогодняя столица
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