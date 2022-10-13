Сироты из ЛНР прибыли в Новосибирск — как их встречали в аэропорту
Детей поместят в приемные семьи
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В Новосибирск прибыли дети-сироты из Луганской Народной Республики, сегодня их встретили в аэропорту Толмачево. Они будут жить в приемных семьях на территории Новосибирской области, об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР. Новосибирские специалисты помогают развитию сельского хозяйства региона, а населению оказывают социальную поддержку.