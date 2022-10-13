20idei
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 62.59
Тема дня4 миллиарда убытков у хозяина «Вестфалики»
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Сироты из ЛНР прибыли в Новосибирск — как их встречали в аэропорту

Детей поместят в приемные семьи

1 545
ds

Прибывшим детям от 2 до 16 лет

Поделиться

В Новосибирск прибыли дети-сироты из Луганской Народной Республики, сегодня их встретили в аэропорту Толмачево. Они будут жить в приемных семьях на территории Новосибирской области, об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Новосибирск также прибыла Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова

В Новосибирск также прибыла Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова

Поделиться

На встречу в аэропорт приехал и губернатор Андрей Травников

На встречу в аэропорт приехал и губернатор Андрей Травников

Поделиться

Всего в Новосибирскую область прибыли 24 ребенка

Всего в Новосибирскую область прибыли 24 ребенка

Поделиться

Это сироты и те, кто остался без попечения родителей

Это сироты и те, кто остался без попечения родителей

Поделиться

В аэропорту им подарили игрушки

В аэропорту им подарили игрушки

Поделиться

Дети будут жить в семьях приемных родителей

Дети будут жить в семьях приемных родителей

Поделиться

При каких обстоятельствах дети стали сиротами, не сообщается

При каких обстоятельствах дети стали сиротами, не сообщается

Поделиться

Ранее Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР. Новосибирские специалисты помогают развитию сельского хозяйства региона, а населению оказывают социальную поддержку.

ДНРЛНРУполномоченный по правам детей
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
    РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2