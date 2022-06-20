Как новосибирцы будут помогать Беловодскому району ЛНР: туда отправили трех специалистов

Специалисты растениеводства, животноводства и ветеринарной службы отправятся из Новосибирской области в ЛНР. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко 20 июня на оперативном совещании в правительстве. Новосибирцы будут помогать Беловодскому району республики.

— Сегодня команда отбывает. Три специалиста: растениеводство, животноводство и управление ветеринарии. Будут работать в течение трех недель. Сформирована потребность препаратов и будем отрабатывать, — сообщил Евгений Лещенко.