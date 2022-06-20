Как новосибирцы будут помогать Беловодскому району ЛНР: туда отправили трех специалистов
Новое соглашение с республикой подписал губернатор Андрей Травников
Специалисты растениеводства, животноводства и ветеринарной службы отправятся из Новосибирской области в ЛНР. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко 20 июня на оперативном совещании в правительстве. Новосибирцы будут помогать Беловодскому району республики.
— Сегодня команда отбывает. Три специалиста: растениеводство, животноводство и управление ветеринарии. Будут работать в течение трех недель. Сформирована потребность препаратов и будем отрабатывать, — сообщил Евгений Лещенко.
Губернатор Андрей Травников на прошлой неделе подписал договор с главой республики Леонидом Пасечником. Андрей Травников проговорил основные приоритетные задачи для помощи Беловодскому району.
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— Это летний отдых детей, подготовка к началу учебного года, к началу отопительного периода и организация социальной помощи населению. Есть ещё одна приоритетная задача: Беловодский район — сельскохозяйственный, там большое поголовье скота на крупных предприятиях, много птицы и животных в личных подсобных хозяйствах. Поэтому вопрос ветеринарной безопасности стоит остро. Договорились об усилении ветеринарной службы Беловодского района — заявил глава региона.
В конце мая стало известно, что Новосибирская область будет отвечать за помощь и развитие Беловодского района Луганской Народной Республики. НГС попытался разобраться, по какой причине был выбран именно этот район, узнал о нем побольше и пообщался с волонтерами из Новосибирской области, которые побывали в ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией.