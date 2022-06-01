Новосибирская область будет отвечать за восстановление Беловодского района ЛНР — откуда деньги и на что они пойдут

Сейчас готовится команда для посещения муниципалитета для оценки ситуации. В первую очередь это специалисты ЖКХ и социальной сферы. За формирование команды ответственным назначили заместителя губернатора Сергея Сёмку.



По словам первого председателя Заксобрания Новосибирской области Андрея Панфёрова, субъекты ЛНР и ДНР выбирались для шефства исходя из двух критериев: рекомендаций администрации президента РФ и экономических возможностей региона.



— До пяти лет как минимум Новосибирская область будет приводить Беловодский район в порядок: ремонтировать разрушенные здания, возводить новые. Помните землетрясение в Ташкенте 1966 года, после его отстраивали всем Союзом? Будем действовать так же! Не исключено, что в гражданско-военную администрацию войдут чиновники Новосибирской области. Также в район будет поставляться гуманитарная помощь в виде продукций наших предприятий, — пояснил НГС Панфёров.

