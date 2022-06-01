Новосибирская область будет отвечать за восстановление Беловодского района ЛНР — откуда деньги и на что они пойдут
Первой адресной помощью станет десант специалистов сферы ЖКХ
Новосибирская область будет отвечать за помощь и развитие Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом стало известно на оперативном совещании у губернатора. НГС попытался разобраться, по какой причине был выбран именно этот район, узнал о нём побольше и пообщался с волонтерами из Новосибирской области, которые побывали в ДНР и ЛНР с гуманитарной миссией.
Что решили
30 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил на оперативном совещании, что наш регион берет шефство над Беловодским районом самопровозглашенной Луганской Народной республики.
— Продолжается наше сотрудничество с Донбассом. В Луганске работает уже четвертая команда медиков, помогают коллегам из ЛНР. В ДНР находятся несколько гуманитарных волонтеров. И на прошлой неделе федеральным оперативным штабом был определен муниципалитет ЛНР, за которым будет закреплена Новосибирская область для более адресной помощи и поддержки — Беловодский район, — сообщил Андрей Травников.
Сейчас готовится команда для посещения муниципалитета для оценки ситуации. В первую очередь это специалисты ЖКХ и социальной сферы. За формирование команды ответственным назначили заместителя губернатора Сергея Сёмку.
По словам первого председателя Заксобрания Новосибирской области Андрея Панфёрова, субъекты ЛНР и ДНР выбирались для шефства исходя из двух критериев: рекомендаций администрации президента РФ и экономических возможностей региона.
— До пяти лет как минимум Новосибирская область будет приводить Беловодский район в порядок: ремонтировать разрушенные здания, возводить новые. Помните землетрясение в Ташкенте 1966 года, после его отстраивали всем Союзом? Будем действовать так же! Не исключено, что в гражданско-военную администрацию войдут чиновники Новосибирской области. Также в район будет поставляться гуманитарная помощь в виде продукций наших предприятий, — пояснил НГС Панфёров.
На вопрос об источниках финансированиях шефства первый председатель Заксобрания ответил, что их будет несколько:
— Безусловно, будут федеральные субсидии. Также мы рассчитываем на поддержку промышленников и коммерсантов Новосибирской области, которые будут тоже осуществлять шефство. Безусловно, будет задействован и бюджет НСО для выполнения этой государственной задачи, — добавил Панфёров.
Депутат допустил возможность внесения поправок в бюджет в регионе уже в июне 2022 года. То, что поправки о выделении средств будут заложены в бюджет 2023 года, — в этом Панфёров не сомневается.
Ранее из Новосибирской области отправили 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.
Что известно о районе
Земли Беловодского района относятся к исторической области Слобожанщина, являясь ее восточной окраиной. С третьего тысячелетия до нашей эры здесь кочевали скотоводы, оставившие после себя память в виде курганов и других захоронений. В средние века здесь кочевали хазары, печенеги, потом золотоордынцы, а затем регион был малонаселенным регионом Дикого Поля. Заселение его началось в XVII столетии казаками и беглыми крестьянами. В 1680-х годах возник Беловодск, ставший вскоре сотенным местечком Острогожского полка. После упразднения слободских полков регион вошел в Слободско-Украинскую (позже Харьковскую) губернию в составе Беловодской, Евсугской, Баранниковской и Литвиновской волостей Старобельского уезда.
Беловодский район — восточный в ЛНР, граничит с Ростовской областью России. Его население на 1 января 2019 года составляло 23 тысячи человек, большая часть которого — сельская. Район, образованный в 1923 году, известен своими конными заводами: Деркульским, Лимаревским и Новоалександровским (сейчас являются многоотраслевыми предприятиями по производству сельскохозяйственной продукции). 23 сентября 1959 года к Беловодскому району была присоединена часть территории упраздненного Евсугского района.
Озёра, реки, пруды занимают 0,39% общей площади района. По его территории протекает 6 рек: Деркул, Камышная, Евсуг, Бишконь, Сухой Обытик, Дубовец. На реках Дубовец и Камышная расположены два водохранилища.
На официальном сайте администрации Беловодского района Луганской Народной Республики уже указано, что Новосибирская область взяла над ним шефство.
Волонтеры — о шефстве
НГС узнал мнение трех волонтеров, которые побывали на Украине во время специальной операции с гуманитарной миссией, о предстоящем шефстве.
— Наша гуманитарная миссия распространялась на самые разрушенные территории Донецкой Народной Республики, такие как Мариуполь. Могу сказать определенно: такого хаоса, который мы там видели, в Беловодском районе нет. Думаю, что многих удивил выбор именно этого района, как места, над которым наш регион устанавливает шефство. По какому принципу выбиралось, я не знаю, — поделился мнением депутат горсовета Ростислав Антонов.
Побывавший с гуманитарной миссией на Украине общественник Алексей Носов убежден, что помощь Луганской Народной Республике нужна даже больше, чем Донецкой, хотя последняя пострадала сильней.
— В ДНР порядка больше, чем в ЛНР. Это видно по состоянию дорог и жилищного фонда. Лично для меня, как волонтера-гуманитарщика, ничего не изменится от того, какую область или район возьмут под шефство. У меня много друзей и близких в Донецкой народной республике, поэтому мои маршруты ведут туда, — сказал Носов.
Помимо волонтеров-гуманитарщиков, как прозвал себя Носов, в ЛНР и ДНР отправлялись врачи-волонтеры из Новосибирской области. Среди них депутат Вячеслав Люмин и бывший главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера, а ныне — депутат Госдумы Олег Иванинский.
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— Мы побывали с гуманитарной миссией в Луганске, Славяносербске и на освобожденных территориях, например в Старобельске, который граничит с Беловодским районом. Это сельскохозяйственный регион, там нет большого скопления многоквартирных домов, как у нас, например. Там в основном сельские дома: двухэтажки и трехэтажки. В гуманитарной помощи, особенно в продуктах питания, жители Беловодского района также очень нуждаются, — сказал НГС депутат горсовета Вячеслав Люмин.
Накануне стало известно, что 24-й отдельной бригаде специального назначения из Новосибирска присвоили почетное наименование «гвардейская» за проявленные в боевых действиях героизм и отвагу.