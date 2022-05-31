Путин присвоил бригаде спецназа из Новосибирска почетное звание за героизм в боевых действиях
Указ президента вступил в силу в день подписания
30 мая
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, что звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
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Указ вступил в силу в день подписания. Теперь официальное название военного формирования — 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения.
Также к документу прилагаются поздравления от президента Владимира Путина
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— Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и профессионализма, — цитирует слова президента сайт Кремля.
По данным ТАСС,
В прошлом году новосибирец сделал несколько захватывающих фотографий с испытаний спецназовцев на право носить краповый берет.