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Спецоперация на Украине

Путин присвоил бригаде спецназа из Новосибирска почетное звание за героизм в боевых действиях

Указ президента вступил в силу в день подписания

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В официальное название бригады добавили слово «гвардейская»

В официальное название бригады добавили слово «гвардейская»

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30 мая 24-й отдельной бригаде специального назначения из Новосибирска было присвоено почетное наименование «гвардейская».

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, что звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

— Присвоить 24-й отдельной бригаде специального назначения почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения, — говорится в тексте Указа.

Указ вступил в силу в день подписания. Теперь официальное название военного формирования — 24-я отдельная гвардейская бригада специального назначения.

Также к документу прилагаются поздравления от президента Владимира Путина

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— Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и профессионализма, — цитирует слова президента сайт Кремля.

По данным ТАСС, 24-я бригада спецназа была создана в 1977 году на основе 806-й роты специального назначения с прямым подчинением штабу Забайкальского военного округа. До 2002 года бригада дислоцировалась в Читинской области, затем на протяжении 7 лет — в Республике Бурятия, далее — в Иркутске. С 2012 года формирование располагается в Новосибирске.

В прошлом году новосибирец сделал несколько захватывающих фотографий с испытаний спецназовцев на право носить краповый берет.

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