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Борьба военных с самими собой: новосибирец снял захватывающие кадры с испытаний спецназа — 10 фото

Бойцы показали свои навыки в рукопашном бою, огневой подготовке и марш-броске

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Испытания проходили <nobr class="_">с 25 по 28 мая</nobr> в центре «Горный» в Новосибирской области

Испытания проходили с 25 по 28 мая в центре «Горный» в Новосибирской области

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Новосибирский фотограф Антон Уницын сделал снимки борьбы за краповый берет

В конце мая в Новосибирской области прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета — символа доблести и чести спецназа. В них приняли участие 56 военных Национальной гвардии из Сибирского федерального округа. 28 мая на месте побывал новосибирский фотограф Антон Уницын — вот что он увидел.

В первом этапе приняли участие <nobr class="_">56 военных</nobr>

В первом этапе приняли участие 56 военных

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— Сдавали нормативы по физической подготовке: подтягивание на перекладине, бег на 3 км и 100 м и выполнение приемов рукопашного боя, — сообщили НГС в пресс-службе Национальной гвардии РФ по НСО.

Во второй день спецназовцы выполняли нормативы по связи, военно-инженерной, огневой и горной подготовке

Во второй день спецназовцы выполняли нормативы по связи, военно-инженерной, огневой и горной подготовке

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На третий день соревнований состоялся марш-бросок <nobr class="_">на 12 км</nobr>

На третий день соревнований состоялся марш-бросок на 12 км

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Маршрут для военных осложнили водными преградами и огневыми засадами. Эту часть испытаний прошли 27 военных.

В последний день к квалификационным соревнованиям приступили <nobr class="_">44 человека</nobr>

В последний день к квалификационным соревнованиям приступили 44 человека

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— Подобные соревнования интересны не столько с точки зрения фактуры, сколько с точки зрения смысла и рождаемого в результате образа, — рассказал НГС Антон Уницын. — Я увидел борьбу кандидатов прежде всего с самими собой, преодоление себя, попытку заглянуть за грань человеческих возможностей. Именно это меня восхищает в этом мероприятии.

После марш-броска 27 военных проходили специальную штурмовую полосу, стреляли по мишеням, показывали элементы высотной подготовки и акробатические упражнения

После марш-броска 27 военных проходили специальную штурмовую полосу, стреляли по мишеням, показывали элементы высотной подготовки и акробатические упражнения

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Фотограф отметил, что до этой съемки был лучшего мнения о своей физической форме. Когда во время испытаний Антон начал двигаться за кандидатами, то понял, что недотягивает до их уровня.

— По работе, да и вообще я достаточно много двигаюсь, занимаюсь спортом, зимой ходил по 20 км на лыжах по нетронутому снегу. Мне не помог даже тот факт, что я нес гораздо меньше нагрузки (рюкзак 10 кг плюс камера около килограмма). Часть дистанции я прошел вместе с ребятами, часть проехал на различной технике. К концу испытаний даже я уже был весь в грязи и с мокрыми ногами, про ребят и говорить нечего. После этой съемки решил побегать кроссы и подтянуть физическую форму, — рассказал фотограф.

К итоговому поединку в рукопашном бою подошли шесть бойцов из спецназа и разведки

К итоговому поединку в рукопашном бою подошли шесть бойцов из спецназа и разведки

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Итоговые поединки длились <nobr class="_">12 минут</nobr>

Итоговые поединки длились 12 минут

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Все участники последнего испытания прошли его успешно

Все участники последнего испытания прошли его успешно

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Краповый берет получили шесть бойцов

Краповый берет получили шесть бойцов

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В конце мая сибирские разведчики прошли испытания на полигоне в Кольцово. В них приняли участие 10 команд. Фотокорреспондент НГС сделал 11 снимков с этих состязаний — посмотрите на них в нашем материале.

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