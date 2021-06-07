Борьба военных с самими собой: новосибирец снял захватывающие кадры с испытаний спецназа — 10 фото

Новосибирский фотограф Антон Уницын сделал снимки борьбы за краповый берет
В конце мая в Новосибирской области прошли квалификационные испытания на право ношения крапового берета — символа доблести и чести спецназа. В них приняли участие
— Сдавали нормативы по физической подготовке: подтягивание на перекладине, бег
Маршрут для военных осложнили водными преградами и огневыми засадами. Эту часть испытаний прошли
— Подобные соревнования интересны не столько с точки зрения фактуры, сколько с точки зрения смысла и рождаемого в результате образа, — рассказал НГС Антон Уницын. — Я увидел борьбу кандидатов прежде всего с самими собой, преодоление себя, попытку заглянуть за грань человеческих возможностей. Именно это меня восхищает в этом мероприятии.
Фотограф отметил, что до этой съемки был лучшего мнения о своей физической форме. Когда во время испытаний Антон начал двигаться за кандидатами, то понял, что недотягивает до их уровня.
— По работе, да и вообще я достаточно много двигаюсь, занимаюсь спортом, зимой ходил
В конце мая сибирские разведчики прошли испытания на полигоне в Кольцово. В них приняли участие