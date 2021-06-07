Борьба военных с самими собой: новосибирец снял захватывающие кадры с испытаний спецназа — 10 фото

Фотограф отметил, что до этой съемки был лучшего мнения о своей физической форме. Когда во время испытаний Антон начал двигаться за кандидатами, то понял, что недотягивает до их уровня.



— По работе, да и вообще я достаточно много двигаюсь, занимаюсь спортом, зимой ходил по 20 км на лыжах по нетронутому снегу. Мне не помог даже тот факт, что я нес гораздо меньше нагрузки (рюкзак 10 кг плюс камера около килограмма). Часть дистанции я прошел вместе с ребятами, часть проехал на различной технике. К концу испытаний даже я уже был весь в грязи и с мокрыми ногами, про ребят и говорить нечего. После этой съемки решил побегать кроссы и подтянуть физическую форму, — рассказал фотограф.

