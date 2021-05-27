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Обнаженные бойцы прошли испытания на полигоне в Кольцово — 11 фото с силачами

Фотограф НГС посмотрел, как проходил конкурс «Отличники войсковой разведки — 2021»

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В конкурсе участвовали 10 команд, выиграла команда новосибирского военного училища

В конкурсе участвовали 10 команд, выиграла команда новосибирского военного училища

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Под Новосибирском разведчики прошли испытания со стрельбой и метанием ножей

В Новосибирске прошел IV этап «Стрельба» всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки — 2021». В нем выиграли разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), второе место заняла команда Росгвардии, а третье — Западного военного округа. Наш фотограф побывал на месте и сделал фотографии солдат, преодолевающих препятствия под палящим солнцем.

Соревнование прошло на полигоне в Кольцово, всего участвовало 10 команд.

Разведчики преодолели участок длиной 25 метров, на котором заложили имитационные мины и растяжки с ручными гранатами. При «подрыве» военнослужащий сходил с дистанции.

После преодоления минно-взрывного участка разведчики выполняли стрельбу по мишеням, расстояние до которых доходило до 600 метров. Затем участникам должны были установить радиосвязь с командованием и доложить о выполнении задачи.

Последним испытанием стало преодоление водной преграды и выход разведгруппы в район сборов после выполнения задачи.

Четвертый этап конкурса — «Стрельба» — длился четыре дня

Четвертый этап конкурса — «Стрельба» — длился четыре дня

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За эти дни участники выполняли индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений и сдавали нормативы по преодолению участка препятствий

За эти дни участники выполняли индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений и сдавали нормативы по преодолению участка препятствий

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Упражнения выполнялись из пистолета Макарова (ПМ), автомата Калашникова (АК-74), пулемета РПК-74, снайперской винтовки Драгунова (СВД), ручного противотанкового гранатомета (РПГ)

Упражнения выполнялись из пистолета Макарова (ПМ), автомата Калашникова (АК-74), пулемета РПК-74, снайперской винтовки Драгунова (СВД), ручного противотанкового гранатомета (РПГ)

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Солдаты стреляли по самым разным мишеням: от грудной фигуры с кругами до танка и БМП

Солдаты стреляли по самым разным мишеням: от грудной фигуры с кругами до танка и БМП

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Кроме боевой стрельбы участники сдали нормативы по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время

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Завершатся соревнования армейским рукопашным боем

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Соревнования прошли в Кольцово

Соревнования прошли в Кольцово

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Осенью подобный конкурс уже проходил в Новосибирске — здесь мы показывали, как это было.

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ЦВОвоенныесолдаты
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