Обнаженные бойцы прошли испытания на полигоне в Кольцово — 11 фото с силачами

В Новосибирске прошел IV этап «Стрельба» всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки — 2021». В нем выиграли разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), второе место заняла команда Росгвардии, а третье — Западного военного округа. Наш фотограф побывал на месте и сделал фотографии солдат, преодолевающих препятствия под палящим солнцем.

Соревнование прошло на полигоне в Кольцово, всего участвовало 10 команд .