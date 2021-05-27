Обнаженные бойцы прошли испытания на полигоне в Кольцово — 11 фото с силачами

Под Новосибирском разведчики прошли испытания со стрельбой и метанием ножей
В Новосибирске прошел IV этап «Стрельба» всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки — 2021». В нем выиграли разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), второе место заняла команда Росгвардии, а третье — Западного военного округа. Наш фотограф побывал на месте и сделал фотографии солдат, преодолевающих препятствия под палящим солнцем.
Соревнование прошло на полигоне в Кольцово, всего участвовало
Разведчики преодолели участок длиной
После преодоления минно-взрывного участка разведчики выполняли стрельбу по мишеням, расстояние до которых доходило до
Последним испытанием стало преодоление водной преграды и выход разведгруппы в район сборов после выполнения задачи.
Осенью подобный конкурс уже проходил в Новосибирске — здесь мы показывали, как это было.