Выбран район ЛНР, за помощь которому будет отвечать Новосибирская область
Им стал Беловодский район Луганской Народной Республики
Новосибирская область будет отвечать за помощь и развитие Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщил сегодня, 30 мая, губернатор региона Андрей Травников во время оперативного совещания.
— Продолжается наше сотрудничество с Донбассом. В Луганске работает уже четвертая команда медиков помогают коллегам из ЛНР. В ДНР находятся несколько гуманитарных волонтеров. И на прошлой неделе федеральным оперативным штабом был определен муниципалитет ЛНР, за которым будет закреплена Новосибирская область для более адресной помощи и поддержки — Беловодский район, — сообщил Андрей Травников.
Сейчас готовится команда для посещения муниципалитета для оценки ситуации. В первую очередь это специалисты ЖКХ и социальной сферы. За формирование команды отвечает замгубернатора НСО Сергей Семка.
Беловодский район — сельскохозяйственный, поэтому министр соответствующего направления в НСО также должен найти специалистов в команду.
Беловодский — восточный район ЛНР, граничит с Ростовской областью. Население района на 1 января 2019 года составляло 23 тысячи человек, большая часть которого — сельская. Район известен своими конными заводами: Деркульским, Лимаревским и Новоалександровским.
Ранее из Новосибирской области отправили 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.