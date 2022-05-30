Выбран район ЛНР, за помощь которому будет отвечать Новосибирская область

Новосибирская область будет отвечать за помощь и развитие Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщил сегодня, 30 мая, губернатор региона Андрей Травников во время оперативного совещания.



— Продолжается наше сотрудничество с Донбассом. В Луганске работает уже четвертая команда медиков помогают коллегам из ЛНР. В ДНР находятся несколько гуманитарных волонтеров. И на прошлой неделе федеральным оперативным штабом был определен муниципалитет ЛНР, за которым будет закреплена Новосибирская область для более адресной помощи и поддержки — Беловодский район, — сообщил Андрей Травников.