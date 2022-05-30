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Спецоперация на Украине

Выбран район ЛНР, за помощь которому будет отвечать Новосибирская область

Им стал Беловодский район Луганской Народной Республики

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Сейчас готовится команда для посещения ЛНР для оценки ситуации

Сейчас готовится команда для посещения ЛНР для оценки ситуации

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Новосибирская область будет отвечать за помощь и развитие Беловодского района Луганской Народной Республики. Об этом сообщил сегодня, 30 мая, губернатор региона Андрей Травников во время оперативного совещания.

— Продолжается наше сотрудничество с Донбассом. В Луганске работает уже четвертая команда медиков помогают коллегам из ЛНР. В ДНР находятся несколько гуманитарных волонтеров. И на прошлой неделе федеральным оперативным штабом был определен муниципалитет ЛНР, за которым будет закреплена Новосибирская область для более адресной помощи и поддержки — Беловодский район, — сообщил Андрей Травников.

Сейчас готовится команда для посещения муниципалитета для оценки ситуации. В первую очередь это специалисты ЖКХ и социальной сферы. За формирование команды отвечает замгубернатора НСО Сергей Семка.

Беловодский район — сельскохозяйственный, поэтому министр соответствующего направления в НСО также должен найти специалистов в команду.

Беловодский — восточный район ЛНР, граничит с Ростовской областью. Население района на 1 января 2019 года составляло 23 тысячи человек, большая часть которого — сельская. Район известен своими конными заводами: Деркульским, Лимаревским и Новоалександровским.

Ранее из Новосибирской области отправили 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР.

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