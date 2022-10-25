«Сына вырастила, отдала Родине»: сибирячка взяла на воспитание двух детей из Луганска
Она хотела взять детей из Новосибирска, но ее попросили поменять планы
В Новосибирскую область везут детей-сирот из ЛНР — две недели назад самолет с первой партией приземлился в Новосибирске. Большинство детей — с заболеваниями, о которых приемные родители узнали не сразу. Журналисты НГС побывали в гостях у трех семей, в которых оказались дети. Первый репортаж был про семью пастыря из поселка Садовый. Сегодня рассказываем о Елене Борисовне, которая одна воспитывает семерых приемных детей, в том числе двоих из Луганска.
— Никак не можем навести порядок. Нас загоняли — то в больницу, не успеем зайти, нам звонят, говорят — мы туда должны сходить. Как мне разорваться? — говорит Елена Борисовна про суматоху, параллельно курирует старшую Женю, которая готовит завтрак. — Я с понедельника не могу полис получить. Вчера с ними в больнице просидели, а другие дети тоже ведь внимания хотят.
На прошлой неделе к ней приехали Дима и Вика — дети из Луганска, которых она взяла под опеку. Теперь вместе с ними у Елены Борисовны семеро. Есть свое маленькое жилье, но она решила, что будет лучше снять четырехкомнатную квартиру на Дуси Ковальчук — все-таки места побольше хочется, тем более тут есть возможность иметь свою комнату.
Елена Борисовна работала бухгалтером, а мечтала быть воспитателем, признается она. Так и случилось — первого приемного ребенка она взяла 12 лет назад, когда родной сын вырос:
— У меня первые двое детей пришли по годику, потом получилось, что досталось наследство от моей сестры — большая девочка пришла, ей в этом году 16 будет. А потом я посмотрела, думаю, силы есть — моральные, физические, почему бы не взять еще? Первых двух детей я брала для души, для себя. А Дашу с Ирой уже, чтобы помочь.
Дети из ЛНР оказались у нее почти случайно. Точнее, было желание взять еще одного ребенка, и даже готовились документы, планировали пополнить семью к следующему лету. А потом ей сказали, что нужно взять быстрее этих ребятишек.
— Тут гражданский долг, так меня воспитали, что нужно подвиги совершать. Я была и пионеркой, и комсомолкой, и везде участвовала, и комсоргом 6 лет была. Поэтому патриотизм этот был привит… Начали спрашивать всех желающих, мы как истинные граждане нашей России ответили: «Да, мы согласны». Но знаете как? Когда это говорят просто: кто согласен — это одно, а когда подходят и говорят: «Вот, нате возьмите и за руку ведите», это уже другое, — рассуждает Елена Борисовна. — Сына вырастила, сына отдала Родине. Сейчас ему будет 36, он только что приехал с Украины, 2 недели назад.
О том, что происходит там, он ей не рассказывает. Когда-то спрашивала, а теперь поняла, что нет смысла, потому что всё равно ничего не узнает. Не знала даже, что сын был в Сирии — выяснила случайно, когда нашла его панамку военную.
Диме семь, его сестра Вика чуть старше. У Елены Борисовны был выбор, каких детей взять, она решила, что заберет именно этих ребят, потому что у Вики тугоухость, и у ее двоих приемных детей тоже. Она уже знает, как быть с такими отклонениями, как ухаживать и к каким специалистам возить.
С Димой сложнее. О его особенностях почти не говорили, с мальчиком предстоит серьезная работа.
— Сейчас пойдем на ПМПК (педагогическая комиссия). У него серьезные психические отклонения. Не знаю, что мы будем делать с этим. Вчера с психиатром разговаривала, конечно, будут регулировать лекарствами, препаратами, — откровенничает Елена Борисовна. — А Вике надо срочно идти в школу, потому что я поверхностно знаю язык жестов, а там она в школе все-таки. Вообще она может разговаривать речью, но не приучена к ней вообще. И то, уже за неделю начала говорить, потому что слышит, что я говорю, и девочки говорят.
Диму она называет маленьким цветочком и периодически отвечает на его просьбы и громкие обращения:
— Мам-ма-а... Мам-м-ма ты моя!
— Да, я твоя мама, я знаю.
В первый день Дима включал все подряд электроприборы, поэтому оставить его без присмотра хоть на минуту было опасно, приходилось всё время чуть ли не водить за руку. Елена Борисовна уже знает, что с приходом новых детей месяц-полтора бывает «расколбас полнейший», нужно какое-то время, чтобы всем привыкнуть к новым условиям.
Сейчас главное — пройти все комиссии, специалистов, определить детей в школы. Нужно еще найти время, чтобы купить одежду, ведь наступает зима. По ее словам, опека дает зеленый свет по походам к врачам — не всегда с первого раза, но всё же им удалось пройти вне очереди те процедуры, которых обычно ждут по полгода.
— Недавно звонили из мэрии: почему туда не сходили, почему туда не сходили. Я говорю: можно по-человечески? Мы сегодня четыре часа провели, выбирая сапоги. Куда я могу еще попасть? Дети не видели магазина, она бежит в одну сторону, он в другую, куда-то лезут. Не хотят ни снимать одежду, ни разуваться. Четыре часа, две пары обуви, — слегка возмущается многодетная мама.
Когда «куролесит» Дима, подхватывает и Вика, воспитатели рассказывали Елене Борисовне, что брат с сестрой знают друг друга, но в последние полтора-два года жили порознь, Дима — в психоневрологическом интернате, а Вику перевели в другой, когда поставили диагноз «тугоухость».
— Они из Луганска, правда, еще какой-то город есть в документах, но в свидетельствах написано, что рождены в Луганске, — рассказывает историю детей Елена Борисовна. — Было вроде как сказано, что бабушка сдала в детский дом, как на самом деле, непонятно. Мама лишена родительских прав, в последние два года о ней вообще никто ничего не знает.
Елена Борисовна воспитывает детей одна. Говорит, что на детей денег хватает, но уходят они все: дети обуты, одеты, кто-то захочет новую юбку — пожалуйста, хотя она знает, что наденут они ее, может, пару раз в жизни:
— Я любительница книг, любительница настольных игр, — отвечает она на внимание корреспондентов к стеллажам с книгами. — Детских книг у нас много. И книг, и развивашек, чего только нет.
— Же-е-е-ня-я-я-я!!!! — снова громка кричит Дима, стоя у двери туалета. Елена Борисовна говорит ему, что Женя скоро выйдет, и просит мальчика пойти заправить постель.
Рядом с их домом зоопарк, поэтому прогулки нередко затягиваются на весь день. Особенно приятно, когда нежарко, погода влажная, делится Елена Борисовна. Про возможность бывать на свежем воздухе она говорит в ответ на вопрос, где брать силы на всё это.
Прогулки и куклы. Куклы — это хобби для многодетной приемной мамы.
— Тут уже моя комната, там и документы, и пряжа, и куклы, — показывает она. — Сижу недавно, расчесываю, дочка спрашивает: «Что, этих не дочесалась?» А это другое. Сын смеется, говорит, есть хоть что на день рождения дарить. Посидишь, порасчесываешь, удовольствие такое. А вообще мы вяжем, вышиваем, всем занимаемся. Только на коклюшках не умею вышивать.
А вот читать всем вслух книги перед сном, к сожалению, не получается. И возраст у детей разный, и уровень развития, да и без слухового аппарата, который нужно снимать на ночь, ничего не услышишь. Поэтому, либо детям самим взять книгу с полки, либо засыпать со своими мыслями.
Как встречали детей из ЛНР, можно почитать в нашем репортаже из аэропорта.