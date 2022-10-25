«Сына вырастила, отдала Родине»: сибирячка взяла на воспитание двух детей из Луганска

— Никак не можем навести порядок. Нас загоняли — то в больницу, не успеем зайти, нам звонят, говорят — мы туда должны сходить. Как мне разорваться? — говорит Елена Борисовна про суматоху, параллельно курирует старшую Женю, которая готовит завтрак. — Я с понедельника не могу полис получить. Вчера с ними в больнице просидели, а другие дети тоже ведь внимания хотят.



На прошлой неделе к ней приехали Дима и Вика — дети из Луганска, которых она взяла под опеку. Теперь вместе с ними у Елены Борисовны семеро. Есть свое маленькое жилье, но она решила, что будет лучше снять четырехкомнатную квартиру на Дуси Ковальчук — все-таки места побольше хочется, тем более тут есть возможность иметь свою комнату.