«Папа вроде бы умер, а мама — не знаю». Новосибирцы приняли в семью сразу 5 детей-сирот из Луганска — НГС сходил к ним в гости

Нарядные представители власти с белыми огромными медведями в руках улыбались детям, показавшимся в другом конце коридора аэропорта. На ярких курточках у детей висели бейджи с их именем и фамилией.



В отчетной новости областного правительства привели цитату уполномоченного по правам ребенка РФ, которая сказала, что детям сейчас нужно побольше любви и необходимо комплексное медицинское обследование, если потребуется.



Как потом выяснилось, еще как потребуется.