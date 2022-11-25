У мэра Новосибирска спросили, когда будет метро на площади Кирова, — он в ответ рассмеялся. Видео

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о возможности строительства станции метро на площади Кирова, но перед этим посмеялся.
Сегодня, 25 ноября, мэр в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте» отвечал на вопросы жителей, один из них затронул развитие метрополитена.
— Когда будет метро до площади Кирова? — зачитал вопрос из чата модератор эфира.
Вопрос вызвал у мэра улыбку и легкий смех, но затем Анатолий Локоть ответил серьезно.
— До площади Кирова. Пока такого проекта нет, я прямо скажу. Есть перспективные станции у нас развития метрополитена. Прежде всего, нам надо достроить Дзержинскую линию, затем перспектива — развитие, удлинение Ленинской линии. Если не до «Чистой слободы», то за площадь Станиславского. Такие планы существуют. Существует перспективная Кировская линия, она параллельна Оби, но это вопрос отдаленного будущего. Как я сказал, у нас самая ближайшая перспектива — нам надо запустить, закончить и ввести в строй станцию «Спортивная». От этого много чего зависит, — рассказал мэр.
Посмотреть на реакцию мэра и послушать его ответ, можно в этом видео:
Накануне НГС сообщал о том, что на станции метрополитена «Спортивная» установили первую вывеску. Всего их будет пять. Станцию готовят к сдаче в декабре. В начале ноября редакция НГС спросила горожан, где бы они хотели видеть новые станции метро в Новосибирске. Список получился внушительный.