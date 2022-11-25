У мэра Новосибирска спросили, когда будет метро на площади Кирова, — он в ответ рассмеялся. Видео

Накануне НГС сообщал о том, что на станции метрополитена «Спортивная» установили первую вывеску. Всего их будет пять. Станцию готовят к сдаче в декабре. В начале ноября редакция НГС спросила горожан, где бы они хотели видеть новые станции метро в Новосибирске. Список получился внушительный.

