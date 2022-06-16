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«Решили уйти — пусть уходят»: Анатолий Локоть заявил, что не ходил в IKEA как на экскурсию

По его словам, у сети появится отечественная замена

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По словам мэра, он бывал в IKEA с рабочими поездками

По словам мэра, он бывал в IKEA с рабочими поездками

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, как он относится к уходу магазина IKEA из города и будет ли ему не хватать каких-либо товаров из этого магазина.

— Я не отношу себя к посетителям, я не ходил как на экскурсию в IKEA. У меня были рабочие поездки в свое время. Приняли решение уйти — пусть уходят. У нас появились другие сети, которые будут работать так же интенсивно, думаю, они заместят на рынке эту компанию, — заявил глава города на пресс-конференции 16 июня.

Анатолий Локоть добавил, что Новосибирск привлекателен для торговых сетей, которые работают в том же сегменте, что и IKEA.

15 июня торговая сеть заявила, что окончательно уходит с российского рынка, все производства в стране планируют продать. Остатки товаров собираются продать.

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