«Решили уйти — пусть уходят»: Анатолий Локоть заявил, что не ходил в IKEA как на экскурсию

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, как он относится к уходу магазина IKEA из города и будет ли ему не хватать каких-либо товаров из этого магазина.



— Я не отношу себя к посетителям, я не ходил как на экскурсию в IKEA. У меня были рабочие поездки в свое время. Приняли решение уйти — пусть уходят. У нас появились другие сети, которые будут работать так же интенсивно, думаю, они заместят на рынке эту компанию, — заявил глава города на пресс-конференции 16 июня .