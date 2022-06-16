«Решили уйти — пусть уходят»: Анатолий Локоть заявил, что не ходил в IKEA как на экскурсию
По его словам, у сети появится отечественная замена
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на вопрос о том, как он относится к уходу магазина IKEA из города и будет ли ему не хватать каких-либо товаров из этого магазина.
— Я не отношу себя к посетителям, я не ходил как на экскурсию в IKEA. У меня были рабочие поездки в свое время. Приняли решение уйти — пусть уходят. У нас появились другие сети, которые будут работать так же интенсивно, думаю, они заместят на рынке эту компанию, — заявил глава города на пресс-конференции
Анатолий Локоть добавил, что Новосибирск привлекателен для торговых сетей, которые работают в том же сегменте, что и IKEA.
15 июня торговая сеть заявила, что окончательно уходит с российского рынка, все производства в стране планируют продать. Остатки товаров собираются продать.