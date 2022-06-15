Прощаемся с IKEA. Что мы потеряем с уходом шведских гипермаркетов (от Блохэй до Паксов)
15 июня компания заявила, что продает все заводы в России
Россия прощается с IKEA: 15 июня в компании заявили, что не будут открывать магазины в России, а все производства в стране продадут.
— Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников, — цитирует РБК заявление компании, сделанное на общем собрании персонала.
Позднее в IKEA сообщили, что хотят устроить распродажу остатков товаров со складов перед окончательным закрытием, но сроки не уточнили. Кстати, о готовности купить активы IKEA «в случае соответствующего предложения» уже сообщил ее конкурент — сеть Hoff.
Магазины и студии ИКЕА работали в 12 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Тюмени, а также в Краснодарском крае. Фабрики ИКЕА работали в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Красной Поляне (Кировская область), Подберезье (Новгородская область). По данным группы компаний «Ингка» (управляет ИКЕА), на производствах и в магазинах числятся в общей сложности
За 22 года работы ИКЕА в России многие успели прикипеть душой к простым, стильным и доступным товарам. Посмотрите в ролике выше, что мы потеряем с уходом бренда.
Прочитайте также, чем занимались сотрудники IKEA, пока в магазине не было покупателей, и посмотрите на гигантские очереди, которыми ознаменовался день их закрытия.
Ранее товары из магазина IKEA стали появляться на электронных витринах «Яндекс.Маркета». В пресс-службе маркетплейса пояснили, что продавцы могут законно размещать миллионы различных товаров на платформе.