Прощаемся с IKEA. Что мы потеряем с уходом шведских гипермаркетов (от Блохэй до Паксов)

Россия прощается с IKEA: 15 июня в компании заявили, что не будут открывать магазины в России, а все производства в стране продадут.



— Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников, — цитирует РБК заявление компании, сделанное на общем собрании персонала.

