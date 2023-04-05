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«Приходилось доставлять пьяных граждан»: мэр Новосибирска — о том, как он связан с вытрезвителями

Анатолий Локоть уверен, что такие объекты помогают людям

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Современный вытрезвитель появится в Новосибирске по адресу Старое шоссе, 140/1

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Мэр Новосибирска вспомнил о своем опыте работы с вытрезвителями. В советское время Анатолий Локоть работал в оперативном комсомольском отряде дружинников. Об этом он сообщил сегодня, 5 апреля, на еженедельной встрече с журналистами.

— Я действительно имею очень большой опыт, потому что я работал в отряде дружинников в свое время. Приходилось доставлять нетрезвых граждан, которые теряли ориентацию, не могли сами передвигаться, в холодное время года могли замерзнуть. Для них вытрезвители были спасением.

Сейчас, по мнению мэра, главная цель вытрезвителя — спасение здоровья и жизни людей, которые оказались в состоянии алкогольного опьянения.

Современный вытрезвитель в Новосибирске планируют открыть в сентябре по адресу Старое шоссе, 140/1. НГС побывал на стройке объекта, а ранее посмотрел дизайн-проект вытрезвителя.

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