«Приходилось доставлять пьяных граждан»: мэр Новосибирска — о том, как он связан с вытрезвителями

Мэр Новосибирска вспомнил о своем опыте работы с вытрезвителями. В советское время Анатолий Локоть работал в оперативном комсомольском отряде дружинников. Об этом он сообщил сегодня, 5 апреля, на еженедельной встрече с журналистами.
— Я действительно имею очень большой опыт, потому что я работал в отряде дружинников в свое время. Приходилось доставлять нетрезвых граждан, которые теряли ориентацию, не могли сами передвигаться, в холодное время года могли замерзнуть. Для них вытрезвители были спасением.
Сейчас, по мнению мэра, главная цель вытрезвителя — спасение здоровья и жизни людей, которые оказались в состоянии алкогольного опьянения.
Современный вытрезвитель в Новосибирске планируют открыть в сентябре по адресу Старое шоссе, 140/1. НГС побывал на стройке объекта, а ранее посмотрел дизайн-проект вытрезвителя.