Новая эра для алкоголиков: в Новосибирске строят комфортный вытрезвитель — что там сейчас

Изначально в мэрии называли другие сроки открытия: предполагалось, что это будет март. Власти говорят, что долго искали помещение, которое бы располагалось не рядом с детскими учреждениями и было недалеко от остановки.

Корреспонденты НГС побывали на стройке вытрезвителя и узнали, как идут работы.