Новая эра для алкоголиков: в Новосибирске строят комфортный вытрезвитель — что там сейчас

В Новосибирске в сентябре собираются открыть современный вытрезвитель. На отделку помещений нужно еще около двух месяцев, и еще несколько недель на получение лицензий.
Изначально в мэрии называли другие сроки открытия: предполагалось, что это будет март. Власти говорят, что долго искали помещение, которое бы располагалось не рядом с детскими учреждениями и было недалеко от остановки.
Корреспонденты НГС побывали на стройке вытрезвителя и узнали, как идут работы.
Сейчас в здании только кирпичные стены, и в каждой комнате висят небольшие листочки. На них изображено, каким будет вытрезвитель. Планы выглядят красиво и современно: светлые помещения с дизайном, местами отдыха для сотрудников и небольшой кухней для клиентов. В кабинете фельдшера стоит кожаное кресло, для сотрудников запланировали настольный футбол.
Вытрезвитель строят в здании, которое раньше принадлежало детскому дому. Много лет здание стояло без дела, из-за этого всё пришло в упадок. Подрядчик «Сибирский строитель» поменял канализацию и залил полы. В одной из комнат был спортзал, и подрядчику пришлось засыпать низину песком, а потом заливать.
Дмитрий Плоских, директор «Агентства развития социальной политики Новосибирска», рассказал, что новые вытрезвители открывают по всей стране. Сотрудники соцдепартамента побывали в командировке в Омске, чтобы сравнить подходы.
— В Омске — маленький, зеленой краской покрашенный, массивные двери и решетки. Там они все-таки в силовой манере его построили. Мы его строим в манере человекоцентричной. И это разница подхода Новосибирска и остальных областей. Кто-то нас критикует, кто-то поддерживает, но посмотрим на результат, — рассуждает Дмитрий Плоских.
В январе 2023 года в мэрии рассказали о правилах попадания в вытрезвитель.
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