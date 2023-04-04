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Новая эра для алкоголиков: в Новосибирске строят комфортный вытрезвитель — что там сейчас

Здание сдадут в сентябре, хотя прежде обещали в марте

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Система вытрезвителей в России была разрушена в 2012 году. Сейчас постепенно в городах ее восстанавливают

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В Новосибирске в сентябре собираются открыть современный вытрезвитель. На отделку помещений нужно еще около двух месяцев, и еще несколько недель на получение лицензий.

Изначально в мэрии называли другие сроки открытия: предполагалось, что это будет март. Власти говорят, что долго искали помещение, которое бы располагалось не рядом с детскими учреждениями и было недалеко от остановки.

Корреспонденты НГС побывали на стройке вытрезвителя и узнали, как идут работы.

Сейчас в здании только кирпичные стены, и в каждой комнате висят небольшие листочки. На них изображено, каким будет вытрезвитель. Планы выглядят красиво и современно: светлые помещения с дизайном, местами отдыха для сотрудников и небольшой кухней для клиентов. В кабинете фельдшера стоит кожаное кресло, для сотрудников запланировали настольный футбол.

Вытрезвитель станет результатом сотрудничества нескольких органов: мэрии Новосибирска, МВД по Новосибирской области, Минздрава

Вытрезвитель станет результатом сотрудничества нескольких органов: мэрии Новосибирска, МВД по Новосибирской области, Минздрава

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Дизайн выполнен в современном стиле

Дизайн выполнен в современном стиле

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Вытрезвитель строят в здании, которое раньше принадлежало детскому дому. Много лет здание стояло без дела, из-за этого всё пришло в упадок. Подрядчик «Сибирский строитель» поменял канализацию и залил полы. В одной из комнат был спортзал, и подрядчику пришлось засыпать низину песком, а потом заливать.

Власти говорят, что долго искали подходящее помещение

Власти говорят, что долго искали подходящее помещение

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В вытрезвителе будет кабинет фельдшера

В вытрезвителе будет кабинет фельдшера

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Дмитрий Плоских, директор «Агентства развития социальной политики Новосибирска», рассказал, что новые вытрезвители открывают по всей стране. Сотрудники соцдепартамента побывали в командировке в Омске, чтобы сравнить подходы.

— В Омске — маленький, зеленой краской покрашенный, массивные двери и решетки. Там они все-таки в силовой манере его построили. Мы его строим в манере человекоцентричной. И это разница подхода Новосибирска и остальных областей. Кто-то нас критикует, кто-то поддерживает, но посмотрим на результат, — рассуждает Дмитрий Плоских.

Сейчас алкоголиков отвозят или в полицию, или в больницу

Сейчас алкоголиков отвозят или в полицию, или в больницу

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Перед открытием власти должны окончательно договориться о том, как будут забирать пьяных людей. Пока точно понятно, что нужно добровольное согласие человека, но если пьяный будет не в состоянии отвечать на вопросы, его тоже могут забрать

Перед открытием власти должны окончательно договориться о том, как будут забирать пьяных людей. Пока точно понятно, что нужно добровольное согласие человека, но если пьяный будет не в состоянии отвечать на вопросы, его тоже могут забрать

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В вытрезвителе будет 16 мест для мужчин, 3 места для женщин и 2 общих места в изоляторе

В вытрезвителе будет 16 мест для мужчин, 3 места для женщин и 2 общих места в изоляторе

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На проект выделили больше 17 миллионов рублей

На проект выделили больше 17 миллионов рублей

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Вся мебель, стены и двери внутри вытрезвителя будут антивандальные

Вся мебель, стены и двери внутри вытрезвителя будут антивандальные

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Департамент социальной политики мэрии также хочет сотрудничать с общественными организациями, привлечь социальных работников и психологов

Департамент социальной политики мэрии также хочет сотрудничать с общественными организациями, привлечь социальных работников и психологов

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В январе 2023 года в мэрии рассказали о правилах попадания в вытрезвитель.

На этой неделе НГС рассказал три истории алкоголиков, чья жизнь была разрушена из-за зависимости.

ВытрезвительАлкоголикиСоциальная политика
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