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«Не упускаю возможности купить сало»: мэр — о возвращении белорусской ярмарки в Новосибирск

Анатолий Локоть объяснил это снятием ковидных ограничений

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Ярмарка развернется на привокзальной площади

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Впервые за три года в Новосибирске пройдет уличная ярмарка белорусских продуктов. Она будет длиться три дня: с 22 по 25 апреля, место проведения — площадь Гарина-Михайловского. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

— После трехлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, белорусские производители приедут в наш город. Здесь, в течение недели до 30 апреля, новосибирцы смогут приобрести качественные, любимые многими товары белорусских производителей. Скажу, что лично я не упускаю возможности купить на ярмарке белорусское сало, — говорится в телеграм-канале мэра Новосибирска.

Предыдущая продуктовая ярмарка, организованная муниципалитетом, проходила в начале марта на площади Калинина. В ней участвовали местные фермеры и производители.

ЯрмаркаБелорусские продуктыУличная торговля
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