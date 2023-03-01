freedom
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 1/10
usd 74.89
eur 79.51
Тема дняШтормовое предупреждение на 2-3 марта
Все новости
Все новости

Мясо, мед и сладости: весенние ярмарки пройдут в Калининском районе Новосибирска 3 и 4 марта

На них приедут фермеры из разных уголков Новосибирской области

69

На ярмарки приедут фермеры из районов Новосибирской области, которые мэрия Новосибирска называет «подшефными»

Поделиться

3 и 4 марта в Калининском районе Новосибирска пройдут две сельскохозяйственные ярмарки с участием двух десятков товаропроизводителей, сообщает пресс-служба мэрии. Фермерские хозяйства представят публике мясные деликатесы, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, дикоросы, продукцию пчеловодства.

Торговые площадки будут работать:

3 марта с 9 до 17 часов — перед ДК им. Горького на ул. Богдана Хмельницкого, 40;

4 марта с 10 до 18 часов — в Пашино на ул. Лейтенанта Амосова, 64.

Свое участие в ярмарках подтвердили производители из Сузунского, Доволенского и Черепановского районов Новосибирской области.

Ранее редакции Городских порталов прошлись по рынкам и магазинам всей страны, чтобы узнать, сколько сегодня стоят овощи. Огурцы поразили нас больше остальных — кое-где за них просят аж 1390 рублей за килограмм. Помидоры от огурцов тоже недалеко ушли — кило, бывает, продают за 1200 рублей. Станут ли эти нескромные цифры на ценниках пределом этого сезона или цены продолжат расти? Ответы в публикации.

По теме

Уличная торговляЯрмарка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter