Мясо, мед и сладости: весенние ярмарки пройдут в Калининском районе Новосибирска 3 и 4 марта

3 и 4 марта в Калининском районе Новосибирска пройдут две сельскохозяйственные ярмарки с участием двух десятков товаропроизводителей, сообщает пресс-служба мэрии. Фермерские хозяйства представят публике мясные деликатесы, хлебобулочную и кондитерскую продукцию, дикоросы, продукцию пчеловодства.
Торговые площадки будут работать:
3 марта с 9 до 17 часов — перед ДК им. Горького на ул. Богдана Хмельницкого, 40;
4 марта с 10 до 18 часов — в Пашино на ул. Лейтенанта Амосова, 64.
Свое участие в ярмарках подтвердили производители из Сузунского, Доволенского и Черепановского районов Новосибирской области.
Ранее редакции Городских порталов прошлись по рынкам и магазинам всей страны, чтобы узнать, сколько сегодня стоят овощи. Огурцы поразили нас больше остальных — кое-где за них просят аж 1390 рублей за килограмм. Помидоры от огурцов тоже недалеко ушли — кило, бывает, продают за 1200 рублей. Станут ли эти нескромные цифры на ценниках пределом этого сезона или цены продолжат расти? Ответы в публикации.