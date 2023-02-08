Огурцы по 800 рублей — это только начало: какие продукты подорожают в ближайшее время

На первый взгляд рост цен на овощи выглядит не так шокирующе. Но это средняя температура по больнице. В некоторых регионах (Росстат их не называет) подорожание случилось впечатляющее. И дальше остальных из отчета в отчет растут в цене огурцы.



Сколько теперь стоят огурцы