Огурцы по 800 рублей — это только начало: какие продукты подорожают в ближайшее время

Редакции Городских порталов прошлись по рынкам и магазинам всей страны, чтобы узнать, сколько сегодня стоят овощи. Огурцы поразили нас больше остальных — кое-где за них просят аж 1390 рублей за килограмм. Помидоры от огурцов тоже недалеко ушли — кило, бывает, продают за 1200 рублей. Станут ли эти нескромные цифры на ценниках пределом этого сезона или цены продолжат расти? И от каких еще овощей стоит ждать не самых приятных ценовых сюрпризов? Разбираемся с экономистом и фермерами.
Насколько всё подорожало
С начала года у Росстата еще не было отчетов, где бы говорилось, что цены на овощи стали ниже. Как начался предновогодний рост, так и не может остановиться. Лидеры подорожания — огурцы да помидоры. За еженедельным индексом потребительских цен, конечно, не увидеть финальных ценников, которые представляют нам магазины (об этом мы поговорим чуть позже), да и данные мастера статистики берут усредненные.
На первый взгляд рост цен на овощи выглядит не так шокирующе. Но это средняя температура по больнице. В некоторых регионах (Росстат их не называет) подорожание случилось впечатляющее. И дальше остальных из отчета в отчет растут в цене огурцы.
Сколько теперь стоят огурцы
По данным Росстата, с 1 по 9 января местами цены на огурцы вымахали на
В процентах, конечно, мы ничего не поймем, поэтому отправили журналистов из разных городов по рынкам и магазинам. Средняя стоимость «золотого» огурца по стране оказалась чуть выше 650 рублей за кило. Солиднее остальных выглядят огурцы в Архангельске — за кило можно выложить и 1390 рублей. А вот в Волгограде на соседней полке с местными огурцами, которые стоят 300 рублей за килограмм, уживаются огурцы из Азербайджана по 269,99 рубля. За 300 граммов.
Причем нет такого явления, чтобы огурцы в одном федеральном округе стоили примерно одинаково. Поэтому жители Екатеринбурга, где огурцы можно найти и по 977 рублей за килограмм, могут ездить, например, в соседний Челябинск — там дороже 500 рублей огурцы пока не находили.
И если в Волгограде 300 рублей за килограмм — это стоимость самых дорогих огурцов, то в Архангельске и Тюмени — минимальный ценник из тех, что сейчас можно встретить. В Новосибирске можно найти и за 200, но за ними еще придется побегать, да и в некоторых магазинах ввели ограничение — не больше пяти килограммов в одни руки. 200–250 рублей за кило — это вообще средний ценник относительно недорогих огурцов. Но всё же в поисках самых доступных огурцов все дороги ведут в Волгоград — там ценник начинается со 170 рублей за килограмм.
Почему такой разброс в ценах
По словам экономиста Леонида Холода, финальная стоимость огурцов зависит от многих факторов. Здесь вам и география поставок, и дороговизна сезона.
— Сейчас же география поставок чрезвычайно широка. Есть огурцы узбекские, азербайджанские, тепличные наши, — говорит эксперт. — Что касается тепличных, выращенных поблизости, то они сейчас, глубокой зимой, не очень-то растут. Они не только на тепло и электрический свет реагируют, а еще влияние солнца. Сезон для тепличных сейчас самый дорогой. Дороговизна сезона зависит от энергии, освещения и отопления. Если электроэнергия или тепло дорожает (а они, как мы с вами заметили, медленно, но верно дорожают), то дорожать будет и тепличная продукция.
Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.
Еще один фактор, который влияет на ценообразование, по словам Холода, — ассортимент.
— Зимой, как правило, были длинноплодные огурцы и больше ничего. Они были отвратительные, зато в одну цену, — говорит эксперт. — Сейчас-то разные огурцы, даже без географии. Есть без пупырышек, с редкими пупырышками, частыми, совсем свежие, те, которые полежали — ассортимент вырос.
Генеральный директор ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова перечислила среднюю оптовую стоимость килограмма огурцов в упаковке от производителя:
- длинный огурец — 110 рублей / кг;
- среднеплодный бугорчатый — 105–110 рублей / кг;
- среднеплодный гладкий — 130–140 рублей / кг;
- мелкий — 230–240 рублей / кг.
И объяснила, от чего зависит финальная оптовая стоимость огурцов.
— Все огурцы выращиваются в принципе в одинаковых теплицах. Одинаковые климатические условия, одна температура, одна влажность. В принципе, это всё одинаковое, — говорит Наталья Рогова. — В среднем с одного квадратного метра площади теплицы среднеплодного огурца собирают не меньше 120–160 килограммов. А огурца среднеплодного бугорчатого получается меньше. К тому же урожайность зависит от региона. Затраты могут быть одни, но объем производства продукции разный у разных сортов. Поэтому и стоимость у них, естественно, различается. Но самое главное — и я сама этого не понимаю — почему такая стоимость у продавцов? Что это за огурцы?
А что с помидорами?
По данным Росстата, помидоры заметно дорожали пока что только в начале января — с 1 по 10 число. В некоторых регионах цены на них выросли всего на
Самые дешевые помидоры в Санкт-Петербурге, которые нашла «Фонтанка», стоят 80 рублей за килограмм, самые дорогие — 1500. В Казани самые доступные помидоры стоят 113 рублей за килограмм, наиболее драгоценные — 1200. В Красноярске сложно найти помидоры дороже 468 рублей за килограмм, а минимальная стоимость начинается от 180 рублей. Привлекательно на этом фоне выглядят Курган, где можно найти помидоры за 108 рублей, а за наиболее дорогие просят 260 рублей, и Иркутск с максимальной стоимостью в 242 рубля за кило.
— Томатов много различных видов. Если взять среднеплодный, он в зависимости от региона стоит порядка 130–140 рублей за килограмм. Розовый томат — порядка 150 рублей. Кистевой — около 160–170. Черри цена колеблется, но не выходит за 200–220 рублей за килограмм, — делится Наталья Рогова оптовыми расценками от производителя.
Что еще дорожает
Незаметно между огурцами и помидорами вклинился лук. Он не переставал дорожать с начала года — в среднем
— Борщевой набор для производителей сельхозтоваров поживает очень плохо. Потому что спроса нет, цены нет, и мы в некой тоске, — говорит Татьяна Губина. — Поскольку себестоимость наша выросла, оптовые цены, по которым мы сдаем на сети, не покрывают те обязательства, которые у нас есть, и мы в легком пессимизме находимся. Себестоимость очень сильно выросла. Семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, зарплата — основные составляющие ценообразования. Семена и удобрения в последнее время подорожали от 25 до
Мы когда-нибудь увидим снижение цен?
Ответить на этот вопрос эксперты сейчас не могут — многое зависит от общей инфляции. Если она будет большой, то лучшее, что нас ждет — продукты просто перестанут дорожать.
— Например, огурцы — товар эластичного спроса. Поэтому его меньше будут покупать, цена этим будет тормозиться, — говорит Леонид Холод. — Но так как стоимость всех факторов производства растет, то без учета сезонного фактора цена минимум снижаться сильно не будет. Потому что инфляция тоже имеет место быть. Что касается лука, не знаю, какие запасы в торговле. Если запасы в целом по Российской Федерации нормальные, то подорожание лука будет происходить под влиянием двух факторов. Первый фактор это хранение. Чем дольше вы его храните, тем больше у вас на килограмм расходы по его производству и сохранению. Второй фактор — наличие спроса-предложения. Но лук — товар как раз спроса неэластичного. Дорожай, не дорожай — покупать его всё равно будут.
По словам экономиста, внутри продовольственной группы инфляция на продукты неэластичного спроса выше — их люди будут покупать даже при серьезных ценовых скачках.