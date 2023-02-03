«Мы сами в шоке»: цены на огурцы взлетели до 700 рублей, а в «Ярче!» ограничили их продажу

Новосибирцев удивили цены на огурцы. В отдельных торговых сетях они достигают уже почти 300 рублей за килограмм, но и нижняя планка поднялась уже почти до 200 рублей. Привычные овощи, о цене которых многие обычно не особенно задумываются, продаются в несколько раз дороже бананов. С вопросом разбирался обозреватель НГС Стас Соколов.
С тех пор как по всей Сибири понастроили теплиц, свежие огурцы, которые можно купить повсеместно круглый год, никого не удивляют. Более того, именно огурцы считаются одним из самых доступных ингредиентов для салатов. Растут они быстро, из одного длинного можно сделать несколько порций.
Сегодня легкий летний зеленый салат обойдется недешево. Начнем с того, что в части магазинов огурцов может не быть вообще. Так, например, их не удалось обнаружить в двух из трех торговых точек сети «Ярче!» Авокадо, ананасы, помело (не говоря уже о бананах) имелись, а вот огурцов было не видно. В магазине сети на Урицкого с огурцами было всё нормально, но они стоили 220 рублей (здесь и далее приводятся округленные цены без копеек), а на ценнике имелась грозная надпись о том, что больше 5 килограммов в одни руки этого товара продано не будет. Видимо, были прецеденты, люди приходили и скупали огурцы по такой цене мелким оптом.
В супермаркете SPAR эти овощи по акции стоят 240 рублей. Обычная же цена на них, если верить ценнику, и вовсе 280 рублей. И это еще не всё. Тут же рядом лежат короткоплодные огурцы под маркой «Горкунов» (выращиваются в тепличном комбинате неподалеку от аэропорта Толмачево), так там упаковка 450 граммов (обычная синтетическая подложка с пластиковой пленкой) стоит 250 рублей, то есть за килограмм тут просят уже 555 рублей. Это дороже, чем самые хорошие помидоры, какие только можно найти в магазинах.
Самые дорогие огурцы удалось обнаружить в магазине «Добрянка» — здесь за короткоплодные с пупырышками, расфасованные по четыре штуки на подложке, просят уже 700 рублей за килограмм. Есть, впрочем, и здесь товар подешевле — среднеплодные, каждый в термопленке, по 440 рублей за кило.
В одной из «Пятерочек» и гипермаркете «О`кей» смогли снизить цену до 200 рублей (без нескольких копеек) за килограмм. Причем в обоих случаях это подается как скидка или цена про акции. Но главное, огурцы там можно купить на вес — хоть один, хоть десять. А вот в «Магните» удалось обнаружить только упакованную продукцию, и здесь цена на огурцы начиналась с 300 рублей за килограмм за самые простые — средней длины и гладкие. Короткоплодные потянули тут и вовсе на 466 рублей за килограмм.
У такого роста есть фундаментальная причина — сезонный дефицит. Если верить данным Росстата, то пик цен на сезонные овощи приходится именно на февраль. Так, например, в 2019 году средняя цена на огурцы в Новосибирске была 217 рублей за килограмм, в феврале 2020-го — 185 рублей, в 2021-м — 199 рублей. Нынешние показатели, скорее всего, будут выше. Но этот рост вряд ли будет выбиваться за границы реальной инфляции, которая затронула самые разные виды продуктов.
Причина сезонного повышения цен проста — в середине зимы практически единственным поставщиком свежих овощей на рынок становятся тепличные комбинаты, с юга их уже (и еще) не везут. И комбинатам этим нужно заработать максимально возможное количество денег, чтобы прожить потом период низких цен, когда овощи массово повезут из Средней Азии. В августе прошлого года, например, средняя цена огурцов в Новосибирске опустилась до 45 рублей за килограмм, в 2021 году в этом месяце цена была еще ниже — 40 рублей с небольшим. Причем падение в прежние годы начиналось уже с марта. В прошлом году в этом месяце огурцы стоили в среднем уже 135 рублей, а в 2021-м — 105 рублей. К маю же цена падает уже ниже 100 рублей.
Однако только лишь сезонным фактором это объяснить нельзя. Совладелец тепличного холдинга «Емродное» (комбинаты «Емельяновский» в Новосибирской области и «Суховский» в Кемеровской) Игорь Иванов признаёт, что такого скачка цен не было в Сибири никогда.
— Мы сами в шоке. Это началось где-то неделю назад. И никаких причин такого роста здесь, в Сибири, я лично не знаю. Скорее всего, что-то случилось в западной части страны, где возник дефицит, и сети просто повезли товар туда. Для нас в таком росте нет никакого смысла и выгоды. Предприятию же важно, чтобы его продукция продавались каждый день. А при нынешних ценах спрос просто упадет, и есть опасность, что завтра магазинам новый товар будет уже не нужен, они старый еще не продали, — говорит Иванов.
По словам эксперта, цены должны начать снижаться уже через неделю-другую. Отчасти этот произойдет потому, что торговые сети устранят возникший дефицит, отчасти потому, что упадет спрос и ритейлерам просто придется продавать товар по той цене, по которой его будут готовы покупать.
Что точно не грозит Новосибирску, так это монополизм какого-то одного поставщика, который мог бы держать высокие цены. Самый крупный тепличный комбинат, который поставляет огурцы, томаты и салаты на рынок, — это группа компаний «Горкунов» (комбинаты «Новосибирский» и «Обской», расположенные в Толмачево). Однако задрать цену «Горкунову» вряд ли позволят «Емродное» и «Сады Гиганта». У владельцев сети «Ярче!» тоже есть собственный тепличный комплекс (в селе Яшкино), львиная доля свежих тепличных овощей в магазинах сети именно оттуда. Но этим списком поставщики не ограничиваются. В «Манит», например, помимо «Горкунова», огурцы поставляет комбинат «ТюменьАгро».
Справедливости ради нужно признать, что цены выросли не только на огурцы. Обозреватель НГС сравнил январские ценники в одних и тех же магазинах с разницей в год и пришел к неутешительным выводам.