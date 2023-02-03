«Мы сами в шоке»: цены на огурцы взлетели до 700 рублей, а в «Ярче!» ограничили их продажу

В одной из «Пятерочек» и гипермаркете «О`кей» смогли снизить цену до 200 рублей (без нескольких копеек) за килограмм. Причем в обоих случаях это подается как скидка или цена про акции. Но главное, огурцы там можно купить на вес — хоть один, хоть десять. А вот в «Магните» удалось обнаружить только упакованную продукцию, и здесь цена на огурцы начиналась с 300 рублей за килограмм за самые простые — средней длины и гладкие. Короткоплодные потянули тут и вовсе на 466 рублей за килограмм.

У такого роста есть фундаментальная причина — сезонный дефицит. Если верить данным Росстата, то пик цен на сезонные овощи приходится именно на февраль. Так, например, в 2019 году средняя цена на огурцы в Новосибирске была 217 рублей за килограмм, в феврале 2020-го — 185 рублей, в 2021-м — 199 рублей. Нынешние показатели, скорее всего, будут выше. Но этот рост вряд ли будет выбиваться за границы реальной инфляции, которая затронула самые разные виды продуктов.