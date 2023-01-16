Дорогое мясо: сравниваем цены на продукты и изучаем, как они изменились за год в Новосибирске

Есть в данных Росстата и подешевевшие продукты. Сильнее всего цены упали на картофель (48%), помидоры (18%) и гречку (11%). Ниже стала цена и на яйца (3,7%).

Что показал поход по магазинам НГС

Росстат замеряет некие средние цены, которые, разумеется, выше минимальных, реально доступных в магазинах, если покупатель не очень привержен каким-то конкретным брендам. Мы прошли по торговым точкам нескольких крупных сетей, сравнив цены января 2022 года с сегодняшними. Для замеров были выбраны лидеры по количеству магазинов «Мария-Ра» и «Пятерочка», а также дискаунтер «Светофор» (по идее должен предлагать минимальную цену). Фотографии ценников сохранились на ограниченный набор наиболее востребованных продуктов, которые еще и не все удалось застать в том же магазине в этом месяце. Тем не менее у нас собралось 17 позиций, по которым можно определить общее направление.