Дорогое мясо: сравниваем цены на продукты и изучаем, как они изменились за год в Новосибирске

Рост цен на базовые продукты и товары за год существенно превысил официальные показатели инфляции. По данным Росстата (данные на ноябрь), корзина из 30 товаров выросла в цене почти на 24%. Обозреватель НГС Стас Соколов изучил статистику и дополнил ее сравнением цен в сетевых продовольственных магазинах прямо сейчас. Вот что у него получилось.
Что говорит официальная статистика
Самые свежие данные Росстата готовы пока только за ноябрь, поэтому мы сравнили цены на 30 продуктов и товаров из отчета ведомства с ноябрем 2021 года. Мы включили туда самые необходимые продукты питания и несколько показательных непродовольственных товаров. Простое суммирование всех пунктов показывает, что за год (ноябрь к ноябрю) цены на этот набор выросли на 23,7%, что существенно больше официальных цифр инфляции (11,7%).
Сильнее всего, по данным Росстата, подорожала бытовая техника. Так, холодильники за год прибавили в цене 36%, а стиральные машины и вовсе 44%. Отчасти это вызвано ростом цен на технику брендов, поставки которых прекращены в страну, и остатки (или то, что заводится через параллельный импорт) стоят теперь дороже, чем могли бы. Любопытно, что цена ноутбуков при этом практически не изменилась.
Что касается продуктов, то здесь лидером роста стал сахар (33%), который в ноябре по версии Росстата стоил в Новосибирске 75,5 рубля за килограмм, неожиданно маргарин (31%), притом что растительное масло практически не подорожало, а масло сливочное прибавило в цене менее 18%. На втором месте в выборке оказался шлифованный рис (24,4%), третье место заняла говядина — 21%. Почти на 20% выросли в цене так же: кофе в зернах и плавленые сыры. В середнячках по росту цен (14–15%) оказались рыба и сычужные сыры.
Есть в данных Росстата и подешевевшие продукты. Сильнее всего цены упали на картофель (48%), помидоры (18%) и гречку (11%). Ниже стала цена и на яйца (3,7%).
Что показал поход по магазинам НГС
Росстат замеряет некие средние цены, которые, разумеется, выше минимальных, реально доступных в магазинах, если покупатель не очень привержен каким-то конкретным брендам. Мы прошли по торговым точкам нескольких крупных сетей, сравнив цены января 2022 года с сегодняшними. Для замеров были выбраны лидеры по количеству магазинов «Мария-Ра» и «Пятерочка», а также дискаунтер «Светофор» (по идее должен предлагать минимальную цену). Фотографии ценников сохранились на ограниченный набор наиболее востребованных продуктов, которые еще и не все удалось застать в том же магазине в этом месяце. Тем не менее у нас собралось 17 позиций, по которым можно определить общее направление.
За год корзина (то есть каждый товар по одной упаковке) из этих 17 продуктов подорожала на
Тем не менее подорожало практически всё, где-то на рубль, где-то на 10–20. Подешевели всего два продукта из выборки: растительное масло и яйца. В «Пятерочке» масло под собственным низкоценовым брендом (есть там и собственные марки среднего уровня) «Красная цена» теперь стоит 73 рубля против 90 годом ранее, а яйца (тоже «Красная цена») размера С2 опустились в цене с 66 до 55 рублей.
Довольно слабо подорожали вареные колбасы. Причем это касается и обычных супермаркетов, и дискаунтера. Так, в «Пятерочке» упаковка докторской
Парадоксально, но цена, например, тушенки (от одного и того же производителя) в том же «Светофоре» выросла куда существенней — с 87,9 до 106,2 рубля (за 500-граммовую банку). Видимо, даже в супердешевой тушенке, где мясо составляет лишь некоторую часть продукта, его всё равно больше, чем в колбасе.
Подорожал сыр, и тоже как в дискаунтерах, так и в обычных супермаркетах. «Сиртаки» 35% в «Марии-Ра» стал стоить дороже на 25 рублей (рост 25,5%). Почти точно такой же рост (25,8%) продемонстрировал плавленый Rokler в «Светофоре». А в «Пятерочке» творожный Violette подорожал чуть меньше (порядка 15%), но это тоже рост выше официального уровня инфляции.
Интересная история с сахаром. Он тоже вроде ощутимо подорожал (в «Марии-Ра» килограммовый пакет вырос в цене аж на 21%). Однако даже новая цена в 55,9 рублей значительно ниже той, которая образовалась весной, после «сахарного кризиса», когда, пытаясь сдержать рост цен, власти запретили поднимать их на ряд базовых товаров. Тогда дешевый сахар просто на какое-то время исчез из продажи (притом что какие-то более дорогие, брендированные упаковки спокойно лежали на полках), а когда он вернулся, то стоил уже под 80 рублей. Хочется верить, что власти не повторят ошибку и не будут пытаться регулировать цены запретами.
Крупы подорожали несильно. Гречка (именно вокруг нее обычно кипят страсти) что в «Марии-Ра», что в «Пятерочке» прибавила порядка 5%. На столько же примерно подорожал рис.
Нужно заметить, что цены на часть продуктов могут колебаться в течение года. Это зависит и от размера резервов на складах, и от урожая, и, разумеется, от мировых цен. Так что, заметив, что какой-то продукт подорожал, не стоит бежать скупать его впрок. Этим вы только подстегнете рост цен на него.
Цены на продукты (даже те, что производятся в России) зависят косвенно от курса рубля, а он в свою очередь — от цен на нефть. О том, как эти цены будут меняться и каким образом это может сказаться на нашей жизни, эксперты рассказали журналистам издания «Фонтанка».