И это ваш потолок? Что будет с ценами на нефть и газ и как это отразится на экономике России

В то же время не особо развитые в России до введения санкций производство и экспорт СПГ вырастут, по ожиданиям министерства, более чем на 8,7%.



Добыча нефти будет сокращаться

Как отмечает декан факультета экономики Европейского университета в Петербурге профессор Юлия Вымятнина, на нефтедобычу в 2023 году будет влиять сразу несколько факторов. Во-первых, это действия нефтетрейдеров и судовладельцев в отношении российской нефти в результате введения потолка цен.



— Здесь мы уже наблюдаем, судя по всему, излишнюю осторожность перевозчиков. Ситуация должна как-то стабилизироваться в течение нескольких ближайших месяцев, так как значительное сокращение поставок нефти из России может привести к росту мировых цен на нефть, что усугубит и без того непростую экономическую ситуацию в развитых странах, — говорит эксперт.

