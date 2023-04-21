«Это моя особенность»: мэр Новосибирска не любит шашлыки — он объяснил почему

В Новосибирске совсем скоро наступит сезон шашлыков, поэтому НГС решил спросить у мэра его любимый рецепт маринада. Выяснилось, что мясо на углях Анатолий Локоть не любит.
— Если откровенно, то я не люблю мясо, изготовленное на открытом огне. Это моя особенность. Просто однажды не повезло в жизни. А вот как готовить рыбу, уху варить — у меня масса рецептов. Могу поделиться.
Редакция НГС будет ждать рецепт и обязательно его опубликует.
В регионе из-за пожароопасной обстановки МЧС вводит запрет на разведение костров. Глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов объяснил, когда и где жарить шашлык, чтобы ничего не нарушить.