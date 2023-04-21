Как и когда жарить шашлык на природе — объясняет глава МЧС (не смотрите это видео голодным)

Под запрет попадает в том числе и разведение огня в мангалах. Можно только в специальных пикниковых зонах (площадки с мангалами, где есть средства для тушения пожара). Пикниковые зоны города перечислены в специальном перечне администрации.

В 2023 году МЧС еще не объявляло о введении особого противопожарного режима, но обычно эти сроки схожие. Возможно, что запрет начнется уже со следующей недели — в этом видео глава МЧС назвал числа. Запомните эти даты, чтобы грамотно спланировать свой отдых и не нарушить правила. Кстати, оштрафовать за разведение огня могут на десятки тысяч рублей.