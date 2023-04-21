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Как и когда жарить шашлык на природе — объясняет глава МЧС (не смотрите это видео голодным)

И отметьте в календарике те дни, когда нужно планировать пикник с готовыми закусками

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Осторожно, здесь много шашлыков. Надеемся, что вы запомните, когда не стоит разводить костер

Видео: Антон Дигаев

В Новосибирске вот-вот потеплеет — наступает время пикников и шашлыков. Но как раз в эти дни из-за пожароопасной обстановки МЧС вводит запрет на разведение костров. В этом видео глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов объясняет, когда и где жарить шашлык, чтобы ничего не нарушить.

— Шашлыки можно жарить круглогодично. Исключение составляет введение особого противопожарного режима, когда запрещено полностью разведение открытого огня, — напомнил он.

Под запрет попадает в том числе и разведение огня в мангалах. Можно только в специальных пикниковых зонах (площадки с мангалами, где есть средства для тушения пожара). Пикниковые зоны города перечислены в специальном перечне администрации.

В 2023 году МЧС еще не объявляло о введении особого противопожарного режима, но обычно эти сроки схожие. Возможно, что запрет начнется уже со следующей недели — в этом видео глава МЧС назвал числа. Запомните эти даты, чтобы грамотно спланировать свой отдых и не нарушить правила. Кстати, оштрафовать за разведение огня могут на десятки тысяч рублей.

Жарить шашлык на даче можно только после снятия ограничений. Главное, соблюдать меры безопасности.

В этом видео глава МЧС называет минимальное расстояние, которое должно быть от мангала до хвойного и лиственного леса.

Также глава МЧС Виктор Орлов недавно рассказал, как правильно сжигать мусор на даче и что происходит с паводком.

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