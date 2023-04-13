Сгорим или утонем? Когда ждать паводков и ландшафтных пожаров в Новосибирской области

Мы начинаем.
Поделиться
О паводке.
— Пока все реки не вскрылись. Первую волну проходим неплохо. Вторая волна начнется с середины мая. Предварительно есть информация, что мы достаточно ровно пройдем и ее. Может внести коррективы погода. Сильные осадки. Сильная жара в горах Алтая, — отметил Виктор Орлов.
На контроле находятся 13 населенных пунктов, в том числе и Новосибирский район.
Поделиться
На особом контроле находятся районы, где текут реки Карасук и Бакса.
Поделиться
Что делать, если затопило частный дом?
— Есть единый телефон — 112. Целесообразнее звонить на него, — посоветовал Виктор Орлов.
Поделиться
Можно ли весной жарить шашлыки?
— Шашлыки можно жарить круглогодично. Исключение — введение особого противопожарного режима. Тогда запрещено разведение открытого огня, — объяснил Виктор Орлов.
В городах запрещено разводить огонь на балконах, террасах, на землях общего пользования в неспециальных местах.
— На территории городов можно готовить шашлык только на специально отведенных пикниковых зонах.
Во дворах многоквартирных дворов запрещено жарить шашлыки.
Поделиться
Сертифицированные жидкости для розжига безопасны, отметил глава МЧС.
Поделиться
Шашлыки на дачах.
— По дачам с 1 марта вступили изменения в правила противопожарного режима. Расстояние до мангала должно быть не менее 5 метров от всех объектов, — объяснил Виктор Орлов. — Мусор сжигать можно на расстоянии не менее 15 метров. При сжигании в специальных бочках расстояние может быть уменьшено до 7,5 метра.
Поделиться
Ветер больше 3 м/с считается уже достаточно сильным.
— Выжигать траву на дачном участке нельзя, — подчеркнул Виктор Орлов.
Поделиться
Очень много случаев в НСО, когда пожар развился из-за пала травы в населенных пунктах.
— 27 домов потеряли. И 27 семей полностью остались без крова. Немножко пожечь траву на участке — это сжечь полдеревни вместе со своими соседями, — предупредил глава МЧС НСО.
Если видите, что ваш сосед нарушает закон — сообщите об этом в администрацию и МЧС.
Поделиться
Видите, что горит трава?
— Обязательно позвоните в 112. Оцените свои возможности, и если понимаете, что можете локализовать пожар до прибытия спецсил, то сделайте это. Но только если понимаете, что можете сделать это, — отметил Виктор Орлов.
Поделиться
— В этом году мы уже вводим пожароопасный период с 17 апреля. И предварительно с 24 апреля запланировано введение особого противопожарного периода до 15 мая. Пик прогнозируем на майские праздники, — объяснил Виктор Орлов.
Разведение огня в этот период будет полностью запрещено. Да. И приготовление шашлыков на углях тоже.
Поделиться
В Куйбышевском районе обычно самая напряженная ситуация по ландшафтным пожарам в Новосибирской области. Также опасения вызывает и Искитимский район.
Поделиться
Опашка населенных пунктов проводится при угрозе перехода ландшафтных пожаров и лесных пожаров. Их перечень утвержден в Новосибирской области — их 620.
Поделиться
— У нас еще снег, но мы уже горим. За сутки прошлые было 46 ландшафтных пожаров. В каждой проталине уже горит, — отметил Виктор Орлов.
За сутки в сезон бывает до 1000 горящих точек. Приоритет отдается тем точкам, где есть угроза для людей.
Поделиться
— У каждого дома поставить пожарную машину не способно ни одно государство, — отметил Виктор Орлов в ответ на вопрос про время прибытия расчетов на ландшафтные пожары.
Он отметил, что самое эффективное — соблюдать правила и не допускать пожары.
Поделиться
В этом году в НСО усилена группировка БПЛА для выявления ландшафтных пожаров.
Поделиться
В НСО есть 71 населенный пункт, где «живет больше всего пироманов». Они находятся на особом контроле.
Поделиться
— В таких пунктах группе добровольцев будет выплачена премия в 2 тысячи рублей, если пожаров не возникло, если пожар был быстро ликвидирован — 1 тысяча рублей, — поделился Виктор Орлов. — Хотим перейти с поощрения тушения, на поощрение за недопущение.
Поделиться
Все многодетные семьи в частных домах должны оснащаться бесплатно пожарными извещателями. Установлены в 20 тысяч семей в регионе. И результаты значительны. Программа показала свою результативность.
— Не все районы справились. Огромное количество отказников, особенно там, где асоциальный образ жизни ведет кто-то из родителей. Курит, например, в помещении. То, из-за чего может сработать извещатель. И люди не хотят менять свой образ жизни. А это право гражданина — отказаться, — отметил Виктор Орлов. — Среднестатистическое значение гибели детей за пять лет до программы — 15–16. В позапрошлом году погибло трое детей, гибели детей в многодетных семьях не было. В прошлом году погибло 8 детей. Но после 15–16 — это практически в три раза снижена детская гибель. И в многодетных семьях, где были работоспособные пожарные извещатели, гибели детей не было.
Поделиться
Лесных пожаров тоже опасаться?
— Без лесных пожаров ни один год не обходился. Если горит трава, то она идет во все стороны, — отметил Виктор Орлов. — Сократить их количество — наша обязанность. И мы серьезно обновили состав техники.
Поделиться
На этом мы завершаем наш прямой эфир. Спасибо, что были с нами! Берегите себя и будьте аккуратнее с огнем.
Поделиться