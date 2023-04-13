Сгорим или утонем? Когда ждать паводков и ландшафтных пожаров в Новосибирской области

Глава Новосибирского МЧС Виктор Орлов в прямом эфире ответил на волнующие новосибирцев вопросы.

Как правильно жарить шашлыки, чтобы случайно не спалить соседский дом, можно ли жечь мусор на дачном участке и когда нас ждет вторая волна паводков?

На эти и другие вопросы вы можете найти ответы в нашей расшифровке беседы.