Анатолий Локоть поделился своим самым ярким летним впечатлением

Сегодня, 25 августа, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о своем самом ярком впечатлении за лето.

— Наверное — это наша напряженная работа по выполнению тех планов, которые на лето намечены. У нас широкие планы и по озеленению, и арену ввели. Предстоит закончить ряд объектов: парк «Каменка», Нарымский сквер, Первомайский сквер и так далее. Большие ремонтные дорожные работы, ремонт мостовых переходов. Подготовка к зиме, ремонт теплотрасс. Такой фронт работ подразумевает работу с точки зрения координации действий, чтобы не мешать друг другу. Зачастую эти работы производятся на одних площадках. Здесь очень важна координация, выполнение графиков. Это наиболее яркое впечатление от этого лета, — ответил Анатолий Локоть

