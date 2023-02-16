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Анатолий Локоть пригласил Барбару Брыльску на День города — он сожалеет, что актриса критикует Новосибирск

При этом мэр сомневается, что Барбара примет приглашение

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Анатолий Локоть считает, что актриса неправа в своих оценках

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Мэр Анатолий Локоть отреагировал на высказывание польской актрисы Барбары Брыльска. Ранее она заявила, что ее пугает нищета в Новосибирске, а также в целом раскритиковала жизнь в России.

— Сожалею, что кумир нескольких поколений наших телезрителей, Барбара Брыльска, известная своей ролью в кинофильме, новогодней сказке, допускает антироссийские высказывания, где в общем-то негативно оценивает реалии в нашей стране. Не знаю, исходя из чего она делает такие оценки. Я бы пригласил ее на День города летом в июне к нам в Новосибирск, чтобы посмотреть, как реально обстоят дела с уровнем жизни, качеством. Не знаю, после этих высказываний, которые она сделала к России в целом, сможет ли она принять какое-то решение на это приглашение, — сказал глава города на пресс-конференции 16 февраля.

Накануне НГС писал о том, что бывший вице-губернатор Виктор Козодой раскритиковал Новосибирск из-за плохой уборки снега. Он сделал это после двухнедельной поездки по Сибири.

Анатолий ЛокотьДень городаУровень жизниБарбара Брыльска
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