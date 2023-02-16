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«Мне страшно выходить из самолета»: Барбара Брыльска заявила, что ее пугает нищета в Новосибирске

Актриса раскритиковала жизнь в России

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Одна из самых известных ролей актрисы — в «Иронии судьбы», она сыграла Надю

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Польская актриса Барбара Брыльска назвала Новосибирск нищим городом. Об этом пишет издание «Абзац», которое поговорило с актрисой. Барбара заявила, что ей страшно выходить из самолета, когда она прилетает в Новосибирск.

— Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя, — заявила актриса изданию. — Остальной народ, посмотрите, как живет... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить.

Как часто и когда последний раз актриса была в Новосибирске — не уточняется.

Бывший вице-губернатор НСО Виктор Козодой после двухнедельной поездки по Сибири в социальных сетях раскритиковал Новосибирск из-за плохой уборки снега.

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