«Мы с вами в полной заднице». Бывший вице-губернатор объяснил, почему Красноярск лихо обошел Новосибирск на повороте

— Посетил Мариинск, Ачинск, Канск, Верхнеудинск, Енисейск и Красноярск. Что могу сказать, дорогие новосибирцы, мы с вами в полной заднице, по сравнению с ними. Нигде нет такого бардака с уборкой снега, как у нас. В малых городах чистят дороги, чистят тротуары, можно спокойно пройтись. Красноярск — это вообще круто, лихо обошел наш Новосибирск на повороте, обидно, но это факт. Обращаю внимание, что все города находятся в Сибири, с той же зимой и снегом, в тех же условиях. Только вот там чистят, а нам долгие годы рассказывают, что выпали «небывалые осадки», — написал бывший политик.

