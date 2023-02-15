«Мы с вами в полной заднице». Бывший вице-губернатор объяснил, почему Красноярск лихо обошел Новосибирск на повороте

Бывший вице-губернатор НСО Виктор Козодой после двухнедельной поездки по Сибири в социальных сетях раскритиковал Новосибирск из-за плохой уборки снега. Гневный пост экс-губернатор опубликовал во «ВКонтакте».
— Посетил Мариинск, Ачинск, Канск, Верхнеудинск, Енисейск и Красноярск. Что могу сказать, дорогие новосибирцы, мы с вами в полной заднице, по сравнению с ними. Нигде нет такого бардака с уборкой снега, как у нас. В малых городах чистят дороги, чистят тротуары, можно спокойно пройтись. Красноярск — это вообще круто, лихо обошел наш Новосибирск на повороте, обидно, но это факт. Обращаю внимание, что все города находятся в Сибири, с той же зимой и снегом, в тех же условиях. Только вот там чистят, а нам долгие годы рассказывают, что выпали «небывалые осадки», — написал бывший политик.
В разговоре с корреспондентом НГС Виктор Козодой отметил, что проблема с неубранным снегом связана с плохой работой городских властей.
— Всё связанно с негодной системой управления, с неумением организовать рабочие процессы. Других причин здесь нет, все эти попытки сказать, что у нас выпало невероятно много снега, но это такие же сибирские города, где климат один и тот же. Сразу видно, что Красноярск ухожен, не то что у нас, — отметил Виктор Козодой.
Ранее в Новосибирске на прошлой неделе у частного сектора возле ЖК «Венеция» появилась огромная гора снега. Жители домов переживают, что, когда начнет таять, дома и огороды будут затоплены.