«Будут риски — вывезем»: ЖК у Димитровского моста собрал гору из снега над частным домами — жители боятся потопа

— Управляющий сказал, что сейчас у них нет возможности вывезти снег. Что они договариваются с КАМАЗами, которые будут вывозить всё с 13 февраля. Я позвонила в ЖКХ Ленинского района, я им это сказала. Там мне ответили и сказали, что возьмут на заметку. Они целый день 1 февраля со своей территории очищали снег и вывали весь за пределы своей территории. И гора целая образовалась. И если он растает, то нас всех затопит полностью, — поделилась жительница дома.