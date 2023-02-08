«Будут риски — вывезем»: ЖК у Димитровского моста собрал гору из снега над частным домами — жители боятся потопа

В Новосибирске на прошлой неделе у частного сектора возле ЖК «Венеция» появилась огромная гора снега. Жители домов переживают, что, когда начнет таять, дома и огороды будут затоплены.
Жительница местного частного Людмила Мазуренко рассказала, что снег 1 февраля рабочие ЖК складировали возле бетонного забора. Забор расположен в нескольких метрах от забора. Людмила связалась с УК «Новый город» — компания управляет «Венецией».
— Управляющий сказал, что сейчас у них нет возможности вывезти снег. Что они договариваются с КАМАЗами, которые будут вывозить всё с 13 февраля. Я позвонила в ЖКХ Ленинского района, я им это сказала. Там мне ответили и сказали, что возьмут на заметку. Они целый день 1 февраля со своей территории очищали снег и вывали весь за пределы своей территории. И гора целая образовалась. И если он растает, то нас всех затопит полностью, — поделилась жительница дома.
Дом Людмилы Мазуренко находится на полтора метра ниже, чем ЖК «Венеция». Сибирячка вместе с соседями написали акт, который они хотят отправить в прокуратуру Новосибирска обращение.
— Мы написали акт с соседями, что «Венеция» эту гору сделала. А то нас затопит, а они скажут, что это не их территория, — уточнила Людмила Мазуренко.
Исполнительный директор управляющей компании «Новый город» Сослан Кудзиев сообщил корреспонденту НГС, что считать кучу снега снегоотвалом нельзя — это просто временное складирование. На участке, по которому в УК обращалась Людмила Мазуренко, находится около 50 кубометров снега.
— В любом случае со стороны УК осуществляем мониторинг. Если будут риски подтопления, мы какой-то объем будем вывозить. На территории частного сектора никто ничего не складировал. Там еще есть участок бетонного забора, до которого еще несколько метров, — рассказал Сослан Кудзиев.
Как добавил директор, ближе к весне снег будут ворошить. В случае, если управляющая компания увидит угрозу подтопления, то снег вывезут. Пока рисков сотрудники «Нового города» не видят.
УК «Новый город» появилась 10 мая 2017-го. Генеральный директор и владелец — Юрий Токарев. По данным «Контур.Фокуса», на конец 2021 года выручка составила 60,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 5,4 миллиона рублей.
В Новосибирске на прошлой неделе в Калининском районе два человека упали с кровли во время ее очистки. Кроме того, снег с крыши упал на мужчину в Ленинском районе.