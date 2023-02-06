Два человека упали с крыши в Калининском районе — они чистили кровлю от снега

В Новосибирске на прошлой неделе в Калининском районе два человека упали с кровли во время ее очистки. Кроме того, снег с крыши упал на мужчину в Ленинском районе.
Об этом 6 февраля рассказал на оперативном совещании глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов:
— На прошлой неделе в Ленинском районе Новосибирска 1 февраля в результате схода снежной массы с жилого дома пострадал один человек. Госпитализирован в медучреждение. 5 февраля в Калининском районе при очистке крыши на одном из зданий социального назначения произошло падение двух рабочих, госпитализированы.
Глава регионального МЧС предложил продолжить работу с управляющими компаниями по проверке и очистке крыш от снега.
В конце декабря в Калининском районе