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Два человека упали с крыши в Калининском районе — они чистили кровлю от снега

Еще один новосибирец пострадал в Ленинском районе, на него упал снег со здания

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Пострадавшим потребовалась медицинская помощь

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В Новосибирске на прошлой неделе в Калининском районе два человека упали с кровли во время ее очистки. Кроме того, снег с крыши упал на мужчину в Ленинском районе.

Об этом 6 февраля рассказал на оперативном совещании глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов:

— На прошлой неделе в Ленинском районе Новосибирска 1 февраля в результате схода снежной массы с жилого дома пострадал один человек. Госпитализирован в медучреждение. 5 февраля в Калининском районе при очистке крыши на одном из зданий социального назначения произошло падение двух рабочих, госпитализированы.

Глава регионального МЧС предложил продолжить работу с управляющими компаниями по проверке и очистке крыш от снега.

В конце декабря в Калининском районе 8-летний ребенок пострадал от схода снега с крыши. Мальчик получил травму. Следователи возбудили уголовное дело.

ГУ МЧС по Новосибирской областиКалининский районЛенинский районСход снега
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