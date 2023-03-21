«Просто головотяпство»: мэр — о сосульке, упавшей с нечищеной крыши на ребенка в Октябрьском районе

В Новосибирске 20 марта сосулька с крыши упала на ребенка на улице Родниковой в Октябрьском районе. Обстоятельства инцидента проверяет прокуратура.

Об этом на аппаратном совещании 21 марта рассказал глава департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрий Перязев:

