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«Просто головотяпство»: мэр — о сосульке, упавшей с нечищеной крыши на ребенка в Октябрьском районе

Материалы передали в прокуратуру

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На ребенка упала небольшая сосулька

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В Новосибирске 20 марта сосулька с крыши упала на ребенка на улице Родниковой в Октябрьском районе. Обстоятельства инцидента проверяет прокуратура.

Об этом на аппаратном совещании 21 марта рассказал глава департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрий Перязев:

— Вчера был случай падения сосульки на ребенка. Скатная кровля, четырехэтажные жилые дома. Видимо, после того снега, который у нас прошел в воскресенье, образовались на определенных домах сосульки. Произошел вчера сход сосульки на ребенка.

По словам главы администрации Октябрьского района Александра Колмакова, после происшествия на месте установили ограждения, а крыши домов очистили ото льда.

— Несмотря на это, ситуация зафиксирована в отделе полиции, материалы переданы в прокуратуру Октябрьского района, — сказал Александр Колмаков.

Мэр Анатолий Локоть поручил контролировать работу по чистке крыш ото льда совместно с надзорными органами.

— Если все ограждения появились после того, как произошел случай, это означает, что просто головотяпство и бесхозяйство компании и конкретных руководителей, — добавил Анатолий Локоть.

На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске на 8-летнюю девочку упал снег с крыши магазина «Монетка». После этого прокуратура начала проверку.

СосулькиСнегОктябрьский районАнатолий Локоть
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