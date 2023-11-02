«Пока будильник молчит»: Анатолий Локоть ответил на вопрос о новогоднем настроении

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что пока не чувствует приближения нового года. Глава города ответил на вопрос корреспондента НГС во время пресс-конференции 2 ноября.
— У меня сложилось исторически так, о встрече Нового года как праздника, я начинаю думать и вспоминать после 7 ноября — праздника Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому пока внутренний будильник мой в отношении Нового года молчит, — объяснил мэр.
В конце прошлого года Анатолий Локоть поприветствовал детей, которые приехали в Новосибирск из Беловодского района ЛНР, а потом поздравил их с приближающимся праздником. На этой встрече мэр сказал, что он — главный Дед Мороз Новосибирска.