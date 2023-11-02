freedom
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 93.28
eur 98.44
СрочноНа дачах спасли шикарного брошенного мейн-куна
Все новости
Все новости

«Пока будильник молчит»: Анатолий Локоть ответил на вопрос о новогоднем настроении

Сейчас глава города ждет другого праздника — Октябрьской Революции

1 080

В прошлом году Анатолий Локоть участвовал в городских празднованиях нового года

Поделиться

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что пока не чувствует приближения нового года. Глава города ответил на вопрос корреспондента НГС во время пресс-конференции 2 ноября.

— У меня сложилось исторически так, о встрече Нового года как праздника, я начинаю думать и вспоминать после 7 ноября — праздника Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому пока внутренний будильник мой в отношении Нового года молчит, — объяснил мэр.

В конце прошлого года Анатолий Локоть поприветствовал детей, которые приехали в Новосибирск из Беловодского района ЛНР, а потом поздравил их с приближающимся праздником. На этой встрече мэр сказал, что он — главный Дед Мороз Новосибирска.

Анатолий ЛокотьНовый годДед МорозВеликая Октябрьская революция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter