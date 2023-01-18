Принимаем как есть: Анатолию Локтю исполнилось 64 года — вспоминаем его яркие фото и интервью

Следующий вопрос — о средствах на строительство метро в Новосибирске. За 8 лет, что Анатолий Локоть управляет городом, журналисты в разных формулировках спрашивали мэра о том же самом. Но вот что говорил глава города в 2014 году:



— Я твердо говорю — метро строиться будет. С врио губернатора мы уже говорили на эту тему. Для начала [будет финансирование] 50 на 50 — из бюджета города и области. Хорошо, когда [врио губернатора] из города — он не отрывается от городских проблем и идет навстречу. Но этих объемов недостаточно, чтобы темпы строительства были удовлетворительными. Станция раз в три года — это, конечно, не темпы для Новосибирска. Чтобы их повысить, без федеральных вливаний не обойтись. И здесь. Мы говорим о лоббистских возможностях. Мне уже дан сигнал, что есть возможности [финансирования] на федеральном уровне — нам надо только проявлять активность.