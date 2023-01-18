Принимаем как есть: Анатолию Локтю исполнилось 64 года — вспоминаем его яркие фото и интервью

Сегодня, 18 января, мэру Новосибирска Анатолию Локтю исполнилось 64 года. В честь этого НГС решил вспомнить биографию политика, интервью НГС и собрать самые запоминающиеся (по мнению редакции) фото с ним.
От инженера до депутата
Анатолий Локоть родился 18 января 1959 года. Учился в школе Ленинском районе, сейчас это гимназия № 14. Был отличником, участвовал в общественной жизни, с десятого класса руководил сменой, которая несла вахту на Посту № 1. Об этом сообщается на сайте мэрии Новосибирска.
После школы Анатолий Евгеньевич поступил В НГТУ. В 1981 году начал работать в НИИ электронных приборов, в 1982 году его призвали в армию.
В 1984 году будущий мэр начал работать в НИИ измерительных приборов, тогда же вступил в КПСС. В 1994 году занял пост второго секретаря обкома КПРФ.
В 2003, 2007 и 2011 годах Анатолия Локтя избирали депутатом Государственной Думы РФ. Политик возглавлял комиссию по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Работа Анатолия Локтя в Госдуме запомнилась перепалкой во время одного из заседаний: Борис Грызлов и Сергей Нарышкин несколько раз неправильно склоняли его фамилию. После этого депутат заявил, что его фамилия не склоняется, и предложил: «Зовите меня просто — дружище Локоть». При этом Владимир Жириновский уточнил, что по правилам русского языка мужские фамилии все-таки нужно склонять.
В 2014 году Анатолий Локоть стал мэром Новосибирска. Его главным конкурентом был кандидат от «Единой России» Владимир Знатков. Предпочтения избирателей распределились так: Анатолий Локоть — 43,75%, Владимир Знатков — 39,57%.
Принимаем как есть
После избрания Анатолий Локоть дал большое интервью НГС. Предлагаем вспомнить самые запоминающиеся цитаты политика из него.
В числе первых новому мэру задал вопрос о том, как он относится к упрекам в недостатке управленческого опыта.
— Оппоненты разные. Избирательная кампания — это один жанр, много за и против говорится. Я на пресс-конференции подвел черту: уже поздно. Всё уже, избрали. Бачили очи, що купували. (Украинская поговорка «Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте», дословно: «Видели глаза, что покупали, ешьте, хоть повылазьте»). Избрали — принимайте таким, как есть. Мне неудобно сейчас начинать доказывать на словах — нет, у меня есть опыт: это руководство 2,5-тысячной партийной организацией в условиях оппозиции, и решение многих хозяйственных вопросов, и финансы. Но мне не хотелось бы на этой аргументации зацикливаться. Доказывать себя будем на деле. Сегодня выбор уже сделан.
Следующий вопрос — о средствах на строительство метро в Новосибирске. За 8 лет, что Анатолий Локоть управляет городом, журналисты в разных формулировках спрашивали мэра о том же самом. Но вот что говорил глава города в 2014 году:
— Я твердо говорю — метро строиться будет. С врио губернатора мы уже говорили на эту тему. Для начала [будет финансирование] 50 на 50 — из бюджета города и области. Хорошо, когда [врио губернатора] из города — он не отрывается от городских проблем и идет навстречу. Но этих объемов недостаточно, чтобы темпы строительства были удовлетворительными. Станция раз в три года — это, конечно, не темпы для Новосибирска. Чтобы их повысить, без федеральных вливаний не обойтись. И здесь. Мы говорим о лоббистских возможностях. Мне уже дан сигнал, что есть возможности [финансирования] на федеральном уровне — нам надо только проявлять активность.
Также мэр рассказал, не боится ли того, что кто-то попытается его дискредитировать.
— Вы деликатничать пытаетесь, а наши товарищи на пленуме ЦК говорили с партийной товарищеской прямотой: коммунисту в исполнительной власти две дороги — или в «Единую Россию», или в тюрьму, — ты как к этому относишься? Я ответил: звучит одинаково угрожающе, — заявил тогда Анатолий Локоть. — Но это как бы шутка. Я же не самоубийца. Я трезвый человек и я прагматик, поскольку я производственник. Позавчера встречался с одним из видных руководителей администрации президента. [Я] прямо сказал: прошу вопрос моей партийности оставить за рамками.
Тогда, в 2014 году, выяснилось, что Анатолий Евгеньевич негативно относится к фастфуду. Мэр упомянул это, отвечая на вопрос о возможном открытии «Макдоналдса»:
— Если в Новосибирск придет «Макдоналдс» или другая крупная иностранная компания, у вас не возникнет конфликта интересов, связанного с линией партии? — спросил журналист.
— Что касается прихода крупных инвесторов — всё должно быть в рамках закона и максимально прозрачно. Здесь нет такой окраски, что «Макдоналдс» — это плохо, потому что США. Ко всяким бойкотам я отношусь скептически. Мы не должны так действовать. К «Макдоналдсу» как к фастфуду я отношусь плохо. Никогда там питаться не буду, как человек, имеющий проблемы с желудком. К «Макдоналдсу», который пытались насадить как точечную застройку, я отношусь плохо. Но всё должно быть в рамках закона.
Еще одно большое интервью Анатолий Евгеньевич дал бывшему главному редактору НГС Александру Агафонову в 2018 году. Тогда он рассказал, как относится к критике.
— Нормально к тому относитесь, что вас как мэра не любят, на НГС в комментариях, например, ругают? — Спросил Александр Агафонов.
— Я не люблю критику — я же не мазохист. Но я отношусь трезво к замечаниям. Меня учили так: критика, как хина, горькая, но полезная. Дело же не в любви, а в том, как оценивают то, что ты делаешь, нужно это или не нужно. Допустим, Михайловская набережная. Тоже были разговоры: успеем — не успеем, надо — не надо. Но сегодня я вижу, что даже в мороз народ гуляет там. Это и есть признание. Как они к мэру относятся, уже не важно. Важно, что они оценили. У меня был опыт, когда я с такими же ребятами, как вы, вышел на Михайловскую набережную где-то в 23. Тут темно, фонари. Расположились снимать, о чём-то разговариваем. Народ проходит, пожилые люди. Идет стайка молодых ребят. Вероятнее всего, они не узнали нас. Одна девчонка из них: «А что, вам тоже понравилась наша набережная?». «Наша», «понравилась», «тоже» — это оценка.
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