«Фигура будет неожиданная для большинства». Политолог — о возможных кандидатах на пост сити-менеджера Новосибирска

— Может быть это будет варяг. Назвать конкретную фамилию пока сложно. Например, в соседнем Томске, после долгих попыток избрать сити-менеджера, привезли заместителя мэра Омска. Я думаю, назначение ничего принципиально не изменит. Я бы не ожидал чудо-менеджера. Решение проблем возможно, потому что областное правительство начнет больше внимания уделять городу, выделять больше денег, — отмечает политолог.