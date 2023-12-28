«Фигура будет неожиданная для большинства». Политолог — о возможных кандидатах на пост сити-менеджера Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников официально заявил, что мэр Анатолий Локоть покидает свой пост после отпуска, глава уходит работать в федеральные структуры власти. НГС узнал у экспертов, кто может стать сити-менеджером.
О ком говорят в политических кругах
Как рассказал политолог Алексей Мазур, среди будущих кандидатов называлось много имен, сначала это был Игорь Яковлев, который был заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, министром региональной политики, после стал вице-губернатором, но в 2023 году ушел в отставку. Со временем его имя стали называть все реже.
Но появились разговоры о Максиме Кудрявцеве — заместителе губернатора Новосибирской области. Как отмечает политолог, он был топ-менеджером в «Ростелекоме».
Среди возможных кандидатов также называют Вячеслава Ярманова — председателя Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области. Но, отмечает Мазур, у него еще в советское время было уголовное дело, при этом ему это не помешало войти в областное правительство.
По данным источника НГС, возглавить город также может Роман Теленчинов — заместитель губернатора Новосибирской области. Ранее Роман Теленчинов работал в управлении строительства мэрии Новосибирска. В правительстве он отвечает за реализацию крупных инфраструктурных объектов.
«Может быть это будет варяг»
Алексей Мазур считает, что новым сити-менеджером будет человек из чиновничьего аппарата, но не яркий политик и не человек из другой сферы, например, из бизнеса.
— В лучшем случае, у него будет управленческий опыт на уровне города, района, но это тоже не факт. Вероятно, это будет человек без собственной политической воли. Его основная функция — делать то, что скажут. В каком-то смысле, я думаю, что Новосибирск переходит в управление областной администрации, — говорит Мазур. — Фигура будет неожиданная для большинства, не среди тех, кого называли.
По словам политолога, в Новосибирске есть проблемы лобистских групп, каждые из которых хотят своего. Логичным решением будет то, что появится управленец, который ни к одной из этих групп не имеет отношения, например, как в регионе в свое время назначили врио губернатора Андрея Травникова.
— Может быть это будет варяг. Назвать конкретную фамилию пока сложно. Например, в соседнем Томске, после долгих попыток избрать сити-менеджера, привезли заместителя мэра Омска. Я думаю, назначение ничего принципиально не изменит. Я бы не ожидал чудо-менеджера. Решение проблем возможно, потому что областное правительство начнет больше внимания уделять городу, выделять больше денег, — отмечает политолог.
В этом году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. На сессии Горсовета 4 декабря депутаты утвердили новый порядок назначения главы города, ему придется пройти тест и собеседование. Комиссия должна будет выбрать не менее двух претендентов на должность мэра, а из них депутаты определят победителя тайным голосованием на сессии.