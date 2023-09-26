«Мотивы личные»: вице-губернатор Новосибирской области Игорь Яковлев покидает свой пост

Заместитель губернатора Новосибирской области Игорь Яковлев решил покинуть свой пост по личным причинам. Он не вернется из отпуска, сообщил источник НГС в правительстве Новосибирской области.
— Яковлев сейчас находится в отпуске до 1 октября с последующим увольнением. Мотивы увольнения личные, это его решение. Вопросов по работе к нему не было, — сообщил источник.
Получить развернутый комментарий чиновника у НГС не получилось.
— Извините, мне сейчас неудобно разговаривать, до свидания! — заявил Яковлев и завершил телефонный разговор.
Игорь Николаевич Яковлев — уроженец Ангарска Иркутской области. С 2006 по 2009 работал заместителем главы Октябрьского района Новосибирска. Следующие четыре года возглавлял Октябрьский район, с 2013 по 2014 работал главой администрации Центрального округа Новосибирска по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам. Следующие два года был заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, до назначения вице-губернатором занимал должность министра региональной политики. В 2020 вошёл в топ-3 самых высокооплачиваемых министров региона. Женат, имеет четырех детей.
Неделей ранее заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Виталий Зарипов подал рапорт об отставке.