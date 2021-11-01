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Бывший чиновник мэрии занял пост заместителя губернатора Новосибирской области

Он будет курировать инфраструктурные проекты

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Роман Теленчинов прежде работал в управлении строительства мэрии

Роман Теленчинов прежде работал в управлении строительства мэрии

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Сегодня, 1 ноября, должность заместителя губернатора Новосибирской области занял Роман Теленчинов.

— Я с сегодняшнего дня назначаю заместителя губернатора Новосибирской области Романа Александровича Теленчинов, — сказал губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания.

Ранее Роман Теленчинов работал в управлении строительства мэрии Новосибирска. В правительстве он будет отвечать за реализацию крупных инфраструктурных объектов. В своей работе будет подчиняться Владимиру Знаткову, первому заместителю губернатора.

По данным сайта правительства региона, сейчас у Андрея Травникова два первых заместителя — Юрий Петухов и Владимир Знатков. Заместителями являются Сергей Нелюбов, Ирина Мануйлова и Сергей Семка. Также должности заместителей занимают министры финансов Виталий Голубенко, сельского хозяйства — Евгений Лещенко и министр региональной политики Игорь Яковлев.

1 октября стало известно, что в Новосибирске назначили нового главу департамента транспорта. Им стал Константин Васильев, который ранее был председателем правления банка «Акцепт».

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