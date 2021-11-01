Бывший чиновник мэрии занял пост заместителя губернатора Новосибирской области

Сегодня, 1 ноября, должность заместителя губернатора Новосибирской области занял Роман Теленчинов.
— Я с сегодняшнего дня назначаю заместителя губернатора Новосибирской области Романа Александровича Теленчинов, — сказал губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания.
Ранее Роман Теленчинов работал в управлении строительства мэрии Новосибирска. В правительстве он будет отвечать за реализацию крупных инфраструктурных объектов. В своей работе будет подчиняться Владимиру Знаткову, первому заместителю губернатора.
По данным сайта правительства региона, сейчас у Андрея Травникова два первых заместителя — Юрий Петухов и Владимир Знатков. Заместителями являются Сергей Нелюбов, Ирина Мануйлова и Сергей Семка. Также должности заместителей занимают министры финансов Виталий Голубенко, сельского хозяйства — Евгений Лещенко и министр региональной политики Игорь Яковлев.
1 октября стало известно, что в Новосибирске назначили нового главу департамента транспорта. Им стал Константин Васильев, который ранее был председателем правления банка «Акцепт».