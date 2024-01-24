Мэр всё. Анатолий Локоть сегодня последний день работает в должности главы Новосибирска

Анатолий Локоть сегодня, 24 января, работает последний день в должности мэра Новосибирска. Ранее глава написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Об этом на пресс-конференции сообщил Андрей Гудовский, председатель комиссии по контролю за органами местного самоуправления.
Как рассказал Андрей Гудовский, с 24 января Анатолий Локоть написал заявление на увольнение. Сам председатель отметил, что документ пока не видел. На ближайшей сессии горсовета, которая пройдет в феврале, депутаты объявят начало конкурса на выборы нового мэра.
Порядок проведения конкурса на должность мэра был принят во втором чтении на сессии горсовета в начале декабря. Конкурс будет проходить в два этапа, во время первого претенденты должны пройти письменный тест из 30 вопросов. На втором этапе им предстоит пройти собеседование, на котором они представят свои программы развития Новосибирска.
Сейчас должность врио мэра Новосибирска занимает Олег Клемешов. О том, что Анатолий Локоть покидает пост мэра Новосибирска, стало известно 28 декабря. В последнем слове мэр заявил, что переходит на новую должность, но раскрывать ее не стал.
НГС пообщался с политологом, чтобы узнать кто может занять пост и какие фигуры мелькают в политическом поле. Также журналист спросил у экспертов, как горожане запомнят Локтя, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли будут вспоминать Локтя добрым словом — в частности, не простят, что он не смог победить грязь и пыль в городе. Но и похвалить мэра тоже есть за что.
Все, что известно об отставке Локтя, НГС собрал в одном сюжете.