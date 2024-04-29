Уехать отдохнуть — и выжить: советы врача тем, кто собирается на природу или в отпуск

Больницей может закончиться даже обычная поездка на дачу Источник: Дмитрий Гладышев / V1.RU











Длинные майские праздники начинают череду поездок на природу с шашлыками и прогулками по лесам, а также сезон отпусков, в том числе с выездами за пределы России. За заботой о свежести мяса, маринаде для шашлыка и количестве алкоголя, который планируется брать с собой на природу, горожане совершенно не думают о тех опасностях, которые подстерегают их и в высокой сочной траве, и даже в кастрюле со свежезажаренным мясом. Наши коллеги из V1.RU поговорили с заведующей кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ Ольгой Чернявской и выяснили, чем может обернуться поездка на шашлыки или отдых в том же братском Тайланде.



Голодны и особо опасны

Первая опасность, которая подстерегает человека и животных на природе — это проснувшиеся после зимней спячки клещи.

Чем раньше врачи начнут лечение — тем больше шансов на выздоровление Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Эти членистоногие могут переносить достаточно опасные инфекции, среди которых конго-крымская геморрагическая лихорадка и боррелиоз, встречающиеся на территории нашей области, — объясняет доктор Чернявская. — Конго-крымская геморрагическая лихорадка — вирусное заболевание, опасна тем, что при инфицировании развивается геморрагический синдром. Летальный исход не исключается. Это контагиозная лихорадка, при ней источником инфекции могут быть не только животные, от которых человек заражается при укусах клещами, при их раздавливании, но и больной человек, т. е. заразиться можно при контакте с кровью и кровянистыми выделениями больного. Клещевой боррелиоз (или болезнь Лайма) — это бактериальная инфекция, самая большая опасность которой заключается в том, что она может переходить в хроническую форму, и если вовремя не поставить диагноз и не начать лечение, то человек спустя время может получить проблемы с суставами или нервной системой, и совершенно не связывать их с укусом клеща.

Любого клеща нужно рассматривать как потенциально зараженного. Ольга Чернявская, врач-инфекционист

Не стоит экономить денег на анализах, которые помогут определить, заражен клещ или нет. Отрицательный результат позволит вам вздохнуть с облегчением и перестать беспокоиться по поводу укуса, а положительный — заставит тщательнее соблюдать рекомендации врача по предотвращению заболевания.



— Если есть необходимость выхода на природу, то нужно использовать одежду из плотных тканей с резинками, охватывающими запястья и щиколотки, обязательно применять репелленты. После возвращения нужно обязательно произвести само- и взаимоосмотр, — советует доктор. Если обнаружен присосавшийся клещ, его желательно извлекать пинцетом, обязательно делать это в перчатках, чтобы избежать риска заражения при раздавливании членистоногого. Затем его нужно поместить в стеклянную емкость и отнести в Центр гигиены и эпидемиологии для проведения анализов на наличие возбудителей инфекционных заболеваний. Да, это платно, но здоровье дороже.



Кроме этого следует обязательно обратиться к врачу. Укусы клещей подлежат регистрации. Специалист установит наблюдение за укушенным человеком, включающее обязательную термометрию 2 раза в день в течение 2-х недель, при необходимости назначит лабораторные исследования, может назначить химиопрофилактику лекарственными препаратами. И даже если заболевание предотвратить не удастся, врач распознает его на ранних этапах.

Чем раньше начато лечение — тем больше шансов на благоприятный исход. Ольга Чернявская, врач-инфекционист

Еще одна болезнь, которой в теплое время года можно заразиться даже в пределах города — лихорадка Западного Нила. Источниками этой инфекции являются птицы околоводного бассейна, мелкие животные, а переносчиками — комары, заражение человека происходит при их укусах. При этом вирусном заболевании могут быть разные клинические формы, самая частая — лихорадочная. Она протекает с повышением температуры, интоксикацией, головной болью, слабостью, может быть сыпь, увеличение лимфатических узлов. Часто ее принимают за обычную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). Но могут развиться и тяжелые нейроинвазивные формы (когда поражается центральная нервная система): менингит, менингоэнцефалит, которые нередко приводят к летальному исходу, особенно у пожилых людей, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями.



А вот мошка, по мнению доктора Чернявской, не представляет особой опасности для человека, поскольку не является переносчиком опасных для него заболеваний. Правда, ее укусы могут вызвать аллергические реакции, особенно у лиц склонных к аллергии, у детей, что тоже следует учитывать при выездах на природу.



Если вдруг шашлык не свежий…

Лето — традиционный сезон, когда увеличивается количество еще и кишечных инфекций, пищевых отравлений. Этому способствует сразу несколько факторов — и высокая температура окружающей среды, и большое количество механических переносчиков возбудителей. Например, тех же мух.

Доктор Чернявская предупреждает: самолечение может вызвать только ухудшение состояния пациента Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











— Следует различать кишечные инфекции, такие как шигеллез или дизентерия, сальмонеллез, целый ряд вирусных инфекций, и пищевые отравления, — объясняет доктор. — Отравления — состояния, вызванные токсинами, уже выделенными возбудителями в пищевой продукт. Инкубационный период в этом случае чрезвычайно короткий, первые симптомы могут появиться уже через полчаса-час после употребления продукта, содержащего токсины. Причем наиболее опасны в этом отношении молочные, мясные и рыбные продукты, которые могут быть хорошей питательной средой для развития и размножения бактерий, выделяющих токсины. Для кишечных инфекций требуется чуть больше времени, — нужно, чтобы возбудитель размножился в организме, начал выделять там токсины. Кишечные инфекции обычно протекают более тяжело, более длительно, чем пищевые отравления. И в том, и в другом случае самый частый симптом расстройства пищеварения — диарея, которая может сопровождаться тошнотой и рвотой, повышением температуры.



— Стул может быть обильным, пенистым, как при сальмонеллезе, может выделяться небольшими порциями, со слизью и кровью, что чаще бывает при шигеллезе. Всё зависит от возбудителя. И самой важной рекомендацией здесь будет своевременное обращение за медицинской помощью, ибо самолечение может привести к ухудшению здоровья. Человек принимает лекарства от диареи, но интоксикация организма не прекращается.

Как правило, те пациенты, которые пытаются заниматься самолечением, поступают в состоянии более тяжелом, чем те, которые обращаются к врачам сразу. Ольга Чернявская, врач-инфекционист

Советы, как не заразиться, банальны донельзя: следить за режимом хранения еды, брать с собой сумки-холодильники с аккумуляторами холода, защищать продукты от мух, пить и мыть продукты бутилированной, фильтрованной или кипяченой водой, перед едой обязательно мыть руки.



При пищевых отравлениях одним из главных способов первой помощи будет промывание желудка. Оно позволит удалить из желудка остатки пищи, содержащей токсины. Для связывания и нейтрализации оставшихся в организме токсинов Ольга Чернявская рекомендует принять какой-нибудь сорбент, например, активированный уголь, и обратиться за помощью в лечебное учреждение.



Кроме того, доктор Чернявская настоятельно советует волгоградцам не лечить расстройства желудка народным способом в виде приема внутрь крепкого алкоголя с растворенной в нем поваренной солью — лучше точно не будет, а вот хуже — запросто.



— Если уж говорить о народных средствах, то первой мерой должно стать восполнение потери жидкости и электролитов, обильно выделяющихся из организма вместе с диареей и рвотой, — объясняет доктор. — Можно рекомендовать пить минеральную воду без газа или же сделать раствор — в литре кипяченой воды развести столовую ложку соли, столовую ложку сахара и чайную ложку соды. Употреблять дробно — по 1–2 глотка с перерывами 5–10 минут.



Обращение к врачу обязательно, так как человек без медицинских знаний не сможет сам определить, что это — пищевое отравление или кишечная инфекция, какова вероятность тяжелого течения, подобрать себе адекватное лечение.



Уехать в отпуск — и выжить

На курортах Краснодарского края и соседней с ним Абхазии летом туристы традиционно страдают от вирусных кишечных инфекций, — ротавирусной, этеровирусной, проявляющихся диареей, тошнотой, рвотой, слабостью. Тем, кто уже купил билеты и пакует чемоданы, доктор советует взять с собой препараты, помогающие восполнить запас жидкости и связать попавшие в организм токсины.



— На Черноморском побережье, к сожалению, не всегда соблюдаются меры по очистке сточных вод, — считает доктор Чернявская. — При обильных дождях всё это может попасть в море. Человек заходит в воду, волей или неволей проглатывает ее, и это может приводить к заражению. От этого, к сожалению, никто не застрахован, а при первых симптомах заболевания я рекомендую обращаться за медицинской помощью.



В целом же, по мнению Ольги Чернявской, в воде можно поймать массу тяжелых заболеваний, особенно в стоячих пресноводных водоемах, например, лептоспироз, который способен убить человека. Поэтому если поехать на море не получится, а искупаться хочется, доктор рекомендует выбирать водоемы с проточной водой. Они более безопасны с точки зрения потенциальной возможности заражения.

Перед дальней дорогой лучше оценить все риски Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











А вот при путешествии за границу лучше заранее изучить риски для здоровья и попытаться себя максимально обезопасить от возможного заражения.



— В последнее время активизировалось азиатское направление для путешествий. Из стран с тропическим и субтропическим климатом можно привезти очень широкий спектр заболеваний. Например, передающуюся комарами лихорадку денге, малярию, филляриозы. Есть риск различных глистных инвазий, — предупреждает доктор. — Поэтому если через некоторое время после возвращения из экзотической страны поднялась температура, появились какие-то другие симптомы, нужно обязательно обратиться к врачу, рассказать о поездке и обязательно указать страну, в которой побывали. Это позволит значительно сократить время на установление правильного диагноза и выбор тактики лечения.



В качестве меры возможной профилактики при выезде на неблагополучные территории в некоторых случаях могут быть рекомендованы прививки или прием химиопрепаратов.

