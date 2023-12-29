Меж двух мостов: как горожане запомнят Анатолия Локтя и что придется менять новому сити-менеджеру Новосибирска

Мэр Новосибирска уходит в отставку. Он написал заявление об отпуске с последующим увольнением — это подтвердил губернатор региона Андрей Травников. Исполняющим обязанности главы города назначили Олега Клемешова. Эксперты считают, что горожане вряд ли будут вспоминать Локтя добрым словом — в частности, не простят, что он не смог победить грязь и пыль в городе. Но похвалить мэра тоже есть за что. НГС пообщался с политологами, чтобы узнать, что придется менять в структуре работы мэрии и с какими городскими проблемами придется разбираться новому сити-менеджеру.
«Может, повезет, и назначат толкового сити-менеджера»
Информация о том, что Анатолий Локоть решил уйти с поста мэра, появилась 27 декабря в анонимном телеграм-канале «Сибиряк»: со ссылкой на собственные источники его автор сообщил, что мэр написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию, а 26 декабря отработал в этой должности последний день. Но пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов опроверг эту информацию, назвав сообщение ложным. При этом, по данным источника НГС, мэр отменил своё выступление на радио, на котором планировал подвести итоги года и ответить на вопросы горожан. Также он отменил участие в новогодних мероприятиях.
28 декабря Андрей Травников подтвердил, что Локоть уходит в отставку и будет работать в федеральной структуре власти (подробностей пока нет). Сейчас исполняющим обязанности назначен вице-мэр Олег Клемешов.
— От того, кто станет новым мэром, зависит масштаб предстоящих перемен в муниципалитете. Очевидно, будут большие кадровые перестановки, — рассказал НГС Андрей Кузнецов, главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни».
По мнению эксперта, после назначения нового главы должности могут покинуть и те, кто пришел вместе с Локтем — в первую очередь однопартийцы-коммунисты.
Политолог Алексей Мазур говорит, что сейчас ходит много слухов об отставке мэра: в частности, что Анатолий Локоть хотел уйти сам из-за предстоящей сессии горсовета в феврале, где ему предстояло бы отчитываться за прошедший год. Мазур отмечает, что у главы города плохие отношения с некоторыми группами депутатов. И если прошлой весной областное правительство приложило усилия к тому, чтобы отчет мэра приняли, что будет в этом — неизвестно.
Мазур предполагает, что если бы мэр не хотел уйти сам, то остался бы в должности до конца своих полномочий, потому что замену руководителям искать сложно. Например, так было с начальником департамента транспорта мэрии: после увольнения Романа Дронова в 2021 году нового руководителя искали около полугода. То же может произойти после увольнения главы дептранса Константина Васильева.
— Сейчас говорят, что какие-либо вопросы в департаменте транспорта перестали решаться, нет человека, с которым можно их обсуждать. Те, кто есть, принимать решения не хотят. То же самое будет с мэрией, когда уйдет Локоть. Исполняющим обязанностями будет Клемешов, который несильно блещет инициативой, — отмечает Алексей Мазур. — Любой исполняющий обязанности не будет ничего инициативного предпринимать. В таком состоянии мэрия будет до назначения сити-менеджера.
При этом эксперт предполагает, что даже после назначения сити-менеджера в городе не стоит ожидать кардинальных изменений. Чтобы они произошли, руководитель города должен обладать властью, понимать, что необходимо делать, и не зависеть от тех, кто заинтересован в том, чтобы все было так, как сейчас, говорит политолог. Эксперт уверен, что когда новый руководитель начнет менять структуру управления, появится много недовольных, а на это нужна политическая воля, которой сити-менеджер не обладает, потому что принимает согласованные решения.
Положительной стороной назначения сити-менеджера Мазур считает то, что с его приходом ответственность за город также ляжет на плечи губернатора, а часть проблем Новосибирска как раз можно решить выделением средств из областного бюджета.
Эксперты сходятся во мнении, что влияние региональной и федеральной властей на выборах нового главы будет безусловным и определяющим. Мазур предполагает, что кандидатуру сити-менеджера согласуют на федеральном уровне: начиная от силовиков и заканчивая администрацией президента.
— Может быть, нам повезет, и назначат толкового сити-менеджера, такое бывает, — говорит Алексей Мазур.
В этом году в Новосибирске отменили прямые выборы мэра. На сессии Горсовета 4 декабря депутаты утвердили новый порядок назначения главы города, ему придется пройти тест и собеседование. Комиссия должна будет выбрать не менее двух претендентов на должность мэра, а из них депутаты определят победителя тайным голосованием на сессии.
С какими проблемами столкнется новый мэр
Анатолий Локоть возглавлял город с 2014 года, на выборах его главным конкурентом был кандидат от «Единой России» Владимир Знатков. Предпочтения избирателей распределились так: Анатолий Локоть — 43,75%, Владимир Знатков — 39,57%. Вторую победу на выборах мэра Анатолий Локоть одержал в 2019 году.
Андрей Кузнецов уверен, что тот, кто придет после Локтя, столкнется со всеми старыми проблемами: пробки, снег на тротуарах и во дворах, грязь и пыль, перебои в работе общественного транспорта, нехватка социальной инфраструктуры, неэффективные подразделения и ненадежные подрядчики. При этом эксперт предполагает, что заменой только градоначальника и нескольких его заместителей проблемы не решить — управлять городом-миллионником очень сложно.
— На каждое решение мэрии всегда находятся недовольные. Мэр должен быть тонким дипломатом, чтобы лавировать между конфликтами интересов элит, активной общественности, обывательских масс. В то же время у градоначальника должна быть решимость, чтобы доводить начатое до конца. Нужно ясно представлять программу необходимых для города действий, чтобы выстраивать приоритеты и уверенно защищать их, — говорит Андрей Кузнецов.
Алексей Мазур также говорит, что систему управления придется менять целиком. Но чтобы это произошло, глава должен быть жестким с подчиненными, в том числе не бояться увольнять сотрудников. Вот только новых управленцев найти довольно сложно. Сити-менеджеру придется менять и принцип работы муниципальных организаций и решения конкретных вопросов: например, систему уборки снега. Можно перейти на контрактную работу: чтобы не сама мэрия убирала снег, а нанимала тех, кто будет этим заниматься и требовать от компаний результат.
Вероятно, придется изменить и подход сотрудников к работе, отмечает Мазур: сейчас чиновники не готовы к переменам и резко реагируют на предложения.
— Первое, что делают сотрудники, — объясняют, почему по-другому нельзя, почему это противоречит ГОСТу, законам, сложившейся практике, почему на это не хватит денег. Любой чиновник воспринимает новые предложения как вторжение, их реакция — бить на другого: «это они должны делать, а не я», — объяснил политолог. — Они привыкли жить в таком состоянии десятилетиями.
Андрей Кузнецов уверен, что лучше назначить мэра-варяга, чем местного выдвиженца, чтобы он не был связан с новосибирскими центрами влияния и мог выстраивать модель управления с чистого листа. Местный же будет более понятен аудитории, которая привыкла влиять на действия мэра разными рычагами. Алексей Мазур считает, что будет сити-менеджер местным или нет, не так важно.
— Главное, чтобы сити-менеджер заставлял систему работать. Например, у нас в городе отсутствует контроль за территорией. Любой дееспособный руководитель понимает, что без контроля нет управления, — отмечает Мазур.
Чем запомнится Локоть и куда может уйти
Политолог Алексей Мазур говорит, что о новой должности Анатолия Локтя ходили разные версии — в том числе, что он станет сенатором, но этот пост сохранил за собой Владимир Городецкий. Самая пока вероятная версия — что Локоть сохранит должность партийного руководителя и может вернуться в Госдуму в качестве депутата.
По другой версии, которую эксперт считает менее вероятной, Локоть оставит политическую карьеру и получит должность в одном из министерств. Андрей Кузнецов предполагает, что Локоть уйдет на новое место на госслужбе, и у него будет время определиться, хочет ли он продолжать карьеру в публичной политике или завершить службу на непыльной и хорошо оплачиваемой должности.
Андрей Травников официально заявил, что мэр уйдет в федеральную структуру.
— Анатолий Евгеньевич получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач, и он принял его. Принято решение использовать его опыт, чтобы продолжать приносить пользу стране, — сказал губернатор.
Самого же мэра, сходятся во мнении эксперты, вряд ли будут вспоминать добрым словом горожане — в том числе из-за непобежденной пыли и разочарований как в оппозиционном политике и руководителе.
— Время правления Локтя прошло между двух мостов. Он стал мэром ко вводу Бугринского и покинул пост, не дождавшись ввода Центрального. Локоть запомнится тем, что приход к власти в городе-миллионнике мэра от оппозиции ничего не меняет. Анатолий Евгеньевич встроился в вертикаль и решал все нужные вопросы, ничем не отличаясь от стандартного функционера-единоросса. Лица на ключевых должностях в муниципалитете менялись слишком часто, чтобы можно было говорить о единой профессиональной команде, — отмечает Кузнецов, — Войдет в историю и пакт об отказе от конкуренции с губернатором-единороссом.
В свою очередь Алексей Мазур отмечает, что застарелые проблемы в городе Локоть не решил, некоторые при нем усугубились. Но и хорошее было во время управления мэра: например, про Локте упорядочили застройку.
— К нынешней застройке тоже есть претензии, но по сравнению с той, что была при Городецком, когда втыкали свечки между домами, например, на улице Урицкого, сейчас она больше похожа на порядок. При Локте есть правила, застройщики платят, но существуют отклонения от правил через многочисленные публичные согласования, — объяснил Мазур.
Эксперт также похвалил работу вице-мэра Анны Терешковой, которая входит в команду Локтя, за развитие зеленых пространств — по его словам, это рывок вперед. За время работы мэра появился парк «Арена», начали благоустраивать парк «Каменка», благоустроили Заельцовский парк, Михайловскую набережную и другие зеленые зоны. При этом реконструкция Первомайский сквер затянулась на второй год.
Кроме того, говорит Мазур, перестали разбирать трамвайные пути, Локоть хоть и не произвел трамвайного ренессанса, не развил транспорт так, чтобы он спасал город от пробок, но остановил его ликвидацию.
Кстати, при Анатолии Локте построили станцию метро «Спортивная», но открыть ее пока так и не получилось из-за проблем с документацией. Сроки сдачи переносили несколько раз, контрольная проверка «Спортивной» должна состояться летом следующего года.
Среди возможных кандидатов на пост сити-менеджера называют Игоря Яковлева, который был заместителем министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, министром региональной политики, после стал вице-губернатором, но в 2023 году ушел в отставку. Также в политических кругах звучит имя Максима Кудрявцева — заместителя губернатора Новосибирской области, который был топ-менеджером в «Ростелекоме». Говорят и о Вячеславе Ярманове — председателе Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области. Возглавить город также может Роман Теленчинов — заместитель губернатора Новосибирской области.
В январе этого года региональная Общественная палата поддержала отмену прямых выборов в Новосибирске. Вопросу отвели 20 минут — все участники высказали схожие мнения, а затем единогласно поддержали отмену. НГС побывал на заседании палаты, послушал выступления и вспомнил краткую историю попыток отмены прямого голосования в городе.