Меж двух мостов: как горожане запомнят Анатолия Локтя и что придется менять новому сити-менеджеру Новосибирска

28 декабря Андрей Травников подтвердил, что Локоть уходит в отставку и будет работать в федеральной структуре власти (подробностей пока нет). Сейчас исполняющим обязанности назначен вице-мэр Олег Клемешов.

— От того, кто станет новым мэром, зависит масштаб предстоящих перемен в муниципалитете. Очевидно, будут большие кадровые перестановки, — рассказал НГС Андрей Кузнецов, главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни».

По мнению эксперта, после назначения нового главы должности могут покинуть и те, кто пришел вместе с Локтем — в первую очередь однопартийцы-коммунисты.