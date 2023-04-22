В Новосибирске делают огромный природный парк — показываем фото

В мэрии Новосибирска показали ход работ в парке «Каменка» в Дзержинском районе — его строят по федеральной программе и должны закончить до конца года.
Работы возобновили в марте, сегодня в парке продолжают строить визит-центр, который по концепции будет напоминать о первых кирпичных заводах на реке Каменке, пункт проката и общественную уборную.
— Выполняются работы по устройству настила дорожек в подтопляемой части парка, смотровой площадки, пешеходных мостов в южной и юго-восточной стороне парка, производится гидроизоляции фундаментов двух пешеходных мостов в южной и юго-восточной стороне парка и арт-объекта «Ветряки», — рассказали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».
Общая стоимость нового парка составляет 290 миллионов рублей. «Каменка» — ландшафтный парк, и здесь делают упор на природные особенности территории: русло реки, затопляемость территории во время паводков. Растения, которые свойственны для речных долин, восстановят.
Каким парк должен стать после завершения работ, НГС подробно писал в 2021 году.