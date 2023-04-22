В Новосибирске делают огромный природный парк — показываем фото

В мэрии Новосибирска показали ход работ в парке «Каменка» в Дзержинском районе — его строят по федеральной программе и должны закончить до конца года.



Работы возобновили в марте, сегодня в парке продолжают строить визит-центр, который по концепции будет напоминать о первых кирпичных заводах на реке Каменке, пункт проката и общественную уборную.

