Дорожник, охотник, инженер: что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове

28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Также он сообщил, что исполняющим обязанности главы города назначили вице-мэра Олега Клемешова. Рассказываем, что известно о чиновнике.
Биография Олега Петровича опубликована на сайте мэрии Новосибирска. Известно, что он родился в 1970 году в Новосибирске. В 1988–1989 годах служил в армии. В 1993 году окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства» (получив профессию инженер-электрик).
После этого, в 1994 году, работал мастером контактной сети в Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта. Затем работал в Кировском трамвайном депо
В 2012 году Олег Петрович занял пост первого заместителя главы администрации Ленинского района, а через два года — руководителем администрации. В 2019 году его назначили заместителем мэра Новосибирска.
В 2022 году Олег Клемешов стал первым заместителем мэра Новосибирска. Основными направлениями его деятельности стали формирование единой политики развития энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.
Годом ранее сотрудники мэрии отчитались о своих доходах. Тогда Олег Клемешов отчитался о заработке в
Имя Олега Клемешова также фигурировало в деле об отстреле косуль. В январе 2022 года под Новосибирском задержали охотника Алексея Ольховика с 12 мешками мяса убитых животных. Часть его талонов на отстрел животных оказалась недействительна, а один из них был выдан на имя вице-мэра. Олег Клемешов отрицал знакомство с Алексеем.
— У меня действительно было разрешение на отстрел особи косули сроком действия до
Как Ольховик получил талоны вице-мэра, выяснить не удалось.
Ранее в мэрии Новосибирска опровергли информацию об отставке Анатолия Локтя. Ее назвали ложью и провокацией.