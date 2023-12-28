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Отставка Локтя

Дорожник, охотник, инженер: что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове

Чиновник работал в «Горэлектротранспорте» и администрации Ленинского района

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Олегу Клемешову 53 года

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28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Также он сообщил, что исполняющим обязанности главы города назначили вице-мэра Олега Клемешова. Рассказываем, что известно о чиновнике.

Биография Олега Петровича опубликована на сайте мэрии Новосибирска. Известно, что он родился в 1970 году в Новосибирске. В 1988–1989 годах служил в армии. В 1993 году окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства» (получив профессию инженер-электрик).

После этого, в 1994 году, работал мастером контактной сети в Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта. Затем работал в Кировском трамвайном депо № 4 и Октябрьском трамвайном депо № 3. С 2005 по 2007 год Олег Клемешов возглавлял МУП «Правобережное трамвайное депо». Затем до 2012 года был начальником филиала № 5 «Правобережный трамвайный» муниципального «Горэлектротранспорта».

В 2012 году Олег Петрович занял пост первого заместителя главы администрации Ленинского района, а через два года — руководителем администрации. В 2019 году его назначили заместителем мэра Новосибирска.

В 2022 году Олег Клемешов стал первым заместителем мэра Новосибирска. Основными направлениями его деятельности стали формирование единой политики развития энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.

Годом ранее сотрудники мэрии отчитались о своих доходах. Тогда Олег Клемешов отчитался о заработке в 2,415 миллиона рублей за 2021 год. В его собственности были указаны квартира и автомобиль Toyota Land Cruiser.

Имя Олега Клемешова также фигурировало в деле об отстреле косуль. В январе 2022 года под Новосибирском задержали охотника Алексея Ольховика с 12 мешками мяса убитых животных. Часть его талонов на отстрел животных оказалась недействительна, а один из них был выдан на имя вице-мэра. Олег Клемешов отрицал знакомство с Алексеем.

— У меня действительно было разрешение на отстрел особи косули сроком действия до 15 декабря 2021 года, но оно было сдано в Минприроды по истечении срока, — так прокомментировал НГС эту ситуацию Олег Клемешов.

Как Ольховик получил талоны вице-мэра, выяснить не удалось.

Ранее в мэрии Новосибирска опровергли информацию об отставке Анатолия Локтя. Ее назвали ложью и провокацией.

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