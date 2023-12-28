Дорожник, охотник, инженер: что известно об исполняющем обязанности мэра Новосибирска Олеге Клемешове

После этого, в 1994 году, работал мастером контактной сети в Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта. Затем работал в Кировском трамвайном депо № 4 и Октябрьском трамвайном депо № 3 . С 2005 по 2007 год Олег Клемешов возглавлял МУП «Правобережное трамвайное депо». Затем до 2012 года был начальником филиала № 5 «Правобережный трамвайный» муниципального «Горэлектротранспорта».

