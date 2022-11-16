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В мэрии Новосибирска указали полномочия нового заместителя мэра — чем он будет заниматься

Олег Клемешов вступил в новую должность 10 ноября

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Олег Клемешов будет управлять деятельностью департаментов энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска

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На сайте мэрии Новосибирска вышел документ об обязанностях первого заместителя мэра Олега Клемешова — он вступил в должность 10 ноября.

Согласно документу, Олег Клемешов должен участвовать в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения.

Основными направлениями деятельности первого заместителя мэра Новосибирска Клемешова будут: формирование единой политики развития энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.

Также он будет заниматься отделом по обеспечению деятельности первого заместителя мэра.

Первый заместитель будет участвовать в обсуждении инновационных проектов по развитию хозяйства, в том числе по вопросам водоснабжения Новосибирска.

Вчера стало известно, что на должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области назначили Дмитрия Тимонова.

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