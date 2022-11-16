В мэрии Новосибирска указали полномочия нового заместителя мэра — чем он будет заниматься

На сайте мэрии Новосибирска вышел документ об обязанностях первого заместителя мэра Олега Клемешова — он вступил в должность 10 ноября.
Согласно документу, Олег Клемешов должен участвовать в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения.
Основными направлениями деятельности первого заместителя мэра Новосибирска Клемешова будут: формирование единой политики развития энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, развития транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса города.
Также он будет заниматься отделом по обеспечению деятельности первого заместителя мэра.
Первый заместитель будет участвовать в обсуждении инновационных проектов по развитию хозяйства, в том числе по вопросам водоснабжения Новосибирска.
Вчера стало известно, что на должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области назначили Дмитрия Тимонова.