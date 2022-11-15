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Назначили первого замминистра строительства Новосибирской области — что о нем известно

Им стал бывший начальник управления архитектуры и градостроительства

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Дмитрий Тимонов работает в Минстрое с 2016 года

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На должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области назначили Дмитрия Тимонова. До этого он был начальником управления архитектуры и градостроительства Минстроя НСО.

Как сообщили в пресс-службе Министерства строительства НСО, Дмитрий Тимонов родился в 1981 году в Новосибирске, окончил факультет энергетики НГТУ.

С 2003 года Дмитрий Тимонов работал в дирекции по строительству ОАО «Новосибирскэнерго», с 2008 по 2016 год — в департаменте строительства мэрии города. В 2016-м начал работать в Министерстве строительства НСО, где с 2018 года занял должность начальника управления архитектуры и градостроительства.

С 10 ноября этого года Дмитрия Тимонова назначили на должность заместителя министра строительства Новосибирской области.

Недавно мэр Новосибирска назначил себе еще одного первого зама.

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ЗаместительМинистерство строительстваДмитрий Тимонов
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