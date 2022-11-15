Назначили первого замминистра строительства Новосибирской области — что о нем известно

На должность первого заместителя министра строительства Новосибирской области назначили Дмитрия Тимонова. До этого он был начальником управления архитектуры и градостроительства Минстроя НСО.
Как сообщили в пресс-службе Министерства строительства НСО, Дмитрий Тимонов родился в 1981 году в Новосибирске, окончил факультет энергетики НГТУ.
С 2003 года Дмитрий Тимонов работал в дирекции по строительству ОАО «Новосибирскэнерго», с 2008 по 2016 год — в департаменте строительства мэрии города. В
С 10 ноября этого года Дмитрия Тимонова назначили на должность заместителя министра строительства Новосибирской области.
Недавно мэр Новосибирска назначил себе еще одного первого зама.