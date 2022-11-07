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Мэр Новосибирска назначил себе еще одного первого зама

Олег Клемешов вступит в должность 10 ноября

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Олег Клемешов занимает должность заместителя мэра с 2019 года

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Первым заместителем мэра Новосибирска назначили Олега Клемешова. Он приступит к обязанностям 10 ноября.

Информацию о назначении сообщил НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. Сейчас должность первого заместителя занимает Борис Буреев, с 10 ноября у Анатолия Локтя будет два первых заместителя.

По данным сайта мэрии Новосибирска, Олег Петрович Клемешов родился в 1970 году. В 1993-м окончил НГТУ по квалификации «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства». В 1988–1989 годах проходил службу в Вооруженных силах.

С 1994 года работал в Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта, затем стал начальником смены в ремонтном цехе Кировского трамвайного депо № 4. С 1995 по 2005 год был главным инженером, а затем директором МУП «Октябрьское трамвайное депо № 4».

С 2005 по 2007 год возглавлял Правобережное трамвайное депо, затем до 2012 года — начальником филиала «Правобережный трамвай» муниципального «Горэлектротранспорта». После этого Олег Клемешов стал первым заместителем главы Ленинского района. В 2014 году возглавил администрацию того же района. С 15 июля 2019 года назначен заместителем мэра Новосибирска.

На прошлой неделе стало известно, что министром региональной политики Новосибирской области назначили Андрея Клюзова. НГС писал, что о нем известно.

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