Мэр Новосибирска назначил себе еще одного первого зама
Олег Клемешов вступит в должность
Первым заместителем мэра Новосибирска назначили Олега Клемешова. Он приступит к обязанностям 10 ноября.
Информацию о назначении сообщил НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов. Сейчас должность первого заместителя занимает Борис Буреев, с 10 ноября у Анатолия Локтя будет два первых заместителя.
По данным сайта мэрии Новосибирска, Олег Петрович Клемешов родился в 1970 году. В
С 1994 года работал в Службе обеспечения горавтоэлектротранспорта, затем стал начальником смены в ремонтном цехе Кировского трамвайного депо
С 2005 по 2007 год возглавлял Правобережное трамвайное депо, затем до 2012 года — начальником филиала «Правобережный трамвай» муниципального «Горэлектротранспорта». После этого Олег Клемешов стал первым заместителем главы Ленинского района. В 2014 году возглавил администрацию того же района. С 15 июля 2019 года назначен заместителем мэра Новосибирска.
На прошлой неделе стало известно, что министром региональной политики Новосибирской области назначили Андрея Клюзова. НГС писал, что о нем известно.