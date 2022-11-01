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Министром региональной политики Новосибирской области назначен Андрей Клюзов

Об этом 1 ноября объявил губернатор региона Андрей Травников

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Новым министром стал политтехнолог из Алтая

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Сегодня на оперативном совещании правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников представил участникам нового министра региональной политики региона — Андрея Клюзова.

— Заместителем председателя правительства Новосибирской области — министром региональной политики назначен Андрей Клюзов. Игорь Яковлев продолжает работу в правительстве Новосибирской области в должности заместителя губернатора, — сказал Травников.

Андрей Клюзов родился 29 марта 1977 года на Алтае. Карьеру начал в краевой администрации, позже стал замруководителя регионального отделения «Единой России» по агитации и пропаганде. С 2012-го по 2013-й работал в московском департаменте избирательных технологий. С 2015-го по 2016-й — координировал выборы в Госдуме. До 2018 года являлся руководителем исполкома «ЕР» в Алтайском крае.

27 октября министром строительства Новосибирской области стал Алексей Колмаков, ранее он исполнял обязанности министра.

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