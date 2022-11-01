Министром региональной политики Новосибирской области назначен Андрей Клюзов
Об этом 1 ноября объявил губернатор региона Андрей Травников
Сегодня на оперативном совещании правительства Новосибирской области губернатор Андрей Травников представил участникам нового министра региональной политики региона — Андрея Клюзова.
— Заместителем председателя правительства Новосибирской области — министром региональной политики назначен Андрей Клюзов. Игорь Яковлев продолжает работу в правительстве Новосибирской области в должности заместителя губернатора, — сказал Травников.
Андрей Клюзов родился 29 марта 1977 года на Алтае. Карьеру начал в краевой администрации, позже стал замруководителя регионального отделения «Единой России» по агитации и пропаганде. С
27 октября министром строительства Новосибирской области стал Алексей Колмаков, ранее он исполнял обязанности министра.