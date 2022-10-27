Нового министра строительства назначили в Новосибирской области
Его согласовали депутаты Заксобрания региона
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Министром строительства Новосибирской области стал Алексей Колмаков. Он почти год исполнял обязанности руководителя. Сегодня,
— Законодательное собрание Новосибирской области единогласно согласовало назначение Алексея Колмакова на должность министра строительства региона по представлению губернатора Андрея Травникова, — сообщили в официальном Telegram-аккаунте правительства региона «Новосибирь».
Ранее пост занимал Иван Шмидт, который покинул его в декабре прошлого года. Главной причиной были названы проблемы со здоровьем. Алексей Колмаков был его заместителем.