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Нового министра строительства назначили в Новосибирской области

Его согласовали депутаты Заксобрания региона

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Алексей Колмаков исполнял обязанности министра строительства с декабря прошлого года

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Министром строительства Новосибирской области стал Алексей Колмаков. Он почти год исполнял обязанности руководителя. Сегодня, 27 октября, стало известно о согласовании его кандидатуры областными депутатами.

— Законодательное собрание Новосибирской области единогласно согласовало назначение Алексея Колмакова на должность министра строительства региона по представлению губернатора Андрея Травникова, — сообщили в официальном Telegram-аккаунте правительства региона «Новосибирь».

Ранее пост занимал Иван Шмидт, который покинул его в декабре прошлого года. Главной причиной были названы проблемы со здоровьем. Алексей Колмаков был его заместителем.

НазначениеСтроительствоМинистр строительства НСО
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