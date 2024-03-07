Идеальный мэр должен быть как в шутке: какие качества будущего главы Новосибирска назвал Андрей Травников

— Это должен быть человек, который настроен что-то поменять, какой-то хороший след в истории города оставить. Не функционер, а созидатель. И в первую очередь реформатор, а затем уже чиновник, — подчеркнул Андрей Травников. — Знаете, есть такая шутка, в которой доля шутки. Что лучший мэр — это холостяк, бездетный и, желательно, круглый сирота.