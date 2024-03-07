Идеальный мэр должен быть как в шутке: какие качества будущего главы Новосибирска назвал Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перечислил основные качества, которыми должен обладать новый мэр Новосибирска. В интервью НГС он отметил, что важен не только опыт и заслуги, но и настрой.
— Это должен быть человек, который настроен что-то поменять, какой-то хороший след в истории города оставить. Не функционер, а созидатель. И в первую очередь реформатор, а затем уже чиновник, — подчеркнул Андрей Травников. — Знаете, есть такая шутка, в которой доля шутки. Что лучший мэр — это холостяк, бездетный и, желательно, круглый сирота.
Глава региона подчеркнул, что будущий мэр Новосибирска не может быть связан с бизнесом.
— Придется полностью отказаться от всякой связанности с бизнесом. Это своего рода какое-то самоотрешение будет.
Потому что здесь не получится прикрыться, объясниться, что это не мое. Это там на жене, на теще, там брат, сват, друг. Первый публичный человек — он всегда на виду. Он всегда будет сам подвергаться каким-то соблазнам и всегда будет подвергаться внешней критике, если такая аффилированность с бизнесом будет присутствовать, — уверен Андрей Травников.
Также он назвал пять болевых точек Новосибирска, с которыми придется работать новому мэру города.
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